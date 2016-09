Zirkus: Exotenverbot nur ein Papiertiger?

Nach dem Ratsbeschluss, auf städtischem Grund keine Betriebe mehr zu dulden, die größere Tiere im Programm haben, muss nun ein Regelwerk ausformuliert werden. Erste Stimmen fordern weitere Einschränkungen.

Von Jana Peters und Michael Müller

erschienen am 02.09.2016



Die vom Stadtrat neu beschlossene Regelung, Zirkusse mit Wildtieren nicht mehr auf den dafür vorgesehenen städtischen Flächen auftreten zu lassen, bleibt vorerst offenbar ohne unmittelbare Konsequenzen. Bevor das Verbot in Kraft treten könne, sei zunächst eine entsprechende Satzung auszuarbeiten und vom Stadtrat gesondert zu beschließen, heißt es aus dem Rathaus. Solange dies nicht erfolgt sei, habe der Ratsbeschluss keinerlei Auswirkungen. Zudem sei nach Inkrafttreten noch mit Übergangsfristen zu rechnen.

Die Neuregelung war am Mittwoch vom Stadtrat mehrheitlich beschlossen worden. Demnach sollen städtische Areale wie der eigens unter anderem für Zirkusgastspiele hergerichtete Hartmannplatz künftig für Zirkusse tabu sein, wenn diese bestimmte Affenarten, Elefanten, Nashörner, größere Bärenarten, Flusspferde oder Giraffen in ihrem Bestand haben. Eigentümer privater Flächen, wie etwa an der Sachsen-Allee oder an der Stollberger Straße in Morgenleite, sollen angehalten werden, sich diesem Anliegen anzuschließen. Zudem ist geplant, die tierschutzrechtlichen Kontrollen der Zirkusse zu verschärfen.

Ein Zirkus hatte bereits vor der Ratsentscheidung angekündigt, gegen die Regelung Klage einzureichen. Im Stadtrat sprach sich unter anderem die AfD gegen das Wildtierverbot aus. Fraktionschef Roland Katzer sagte, das sei kein wichtiges Thema. Zirkusse seien ein Kulturgut; die Unternehmen wüssten, dass ihre Existenz von ihren Tieren abhängt und würden sie daher sicher auch gut behandeln.

Ausdrücklich begrüßt wurde die Neuregelung von der Tierrechtsorganisation Peta. Sie hatte nach eigenen Angaben zu Jahresbeginn bei mehreren Stadtratsfraktionen um den Schritt geworben. Dies auch, weil eine Gesetzesänderung für ganz Deutschland trotz entsprechender Entschließungen des Bundesrates seit Längerem nicht zustande komme, sagte eine Sprecherin. Bundesweit hätten bereits rund 65Städte ähnliche Regelungen auf den Weg gebracht. Peta allerdings geht dies noch nicht weit genug. Die Organisation fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus.

Unterdessen deutet sich in Chemnitz bereits eine Diskussion um weitere Verbote an. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hatte in der Debatte am Mittwoch geäußert, man könne auch überlegen, ob man künftig im Tierpark "bestimmte Tiere vielleicht nicht mehr zeigt". Thomas Scherzberg (Linke) verwies auf eine Tierschau, die der Tierpark Limbach-Oberfrohna im August im Chemnitz-Center veranstaltete. Dort seien auch Wildtiere wie Nasenbären gezeigt worden. Das sei in anderen Städten verboten. Auch in Chemnitz, regte Scherzberg an, sollte derlei künftig nicht mehr möglich sein.