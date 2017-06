Zu viel Verkehr: Stadt reagiert auf Anwohner-Beschwerden

Auf dem Kapellenberg sollen mehrere Maßnahmen die Belastung verringern und gleichzeitig die Sicherheit für Fußgänger erhöhen. Aber nicht alle Forderungen werden erfüllt.

Von Jürgen Werner

erschienen am 15.06.2017



Goethestraße: Insbesondere der Abschnitt zwischen Goetheplatz und Neefestraße zählt zu den stark frequentierten Straßen im Viertel. Laut Stadt fahren täglich etwa 16.000 Autos dort entlang, Tendenz steigend. "Eigentlich hatten wir erwartet, dass sich durch den Bau des Innenstadtrings das Verkehrsaufkommen an der Goethestraße verringert", sagte Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk am Dienstagabend während einer Diskussion mit Einwohnern. Doch diese Prognose habe sich überhaupt nicht erfüllt.

Um die Straße als Durchgangsstraße unattraktiver zu machen, soll deswegen nun die Fahrbahnbreite verringert werden. Zu diesem Zweck sollen Autos künftig komplett auf der Fahrbahn parken - und zwar auf beiden Straßenseiten. Bislang stehen die Parker halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg. Im Einmündungsbereich von Goethestraße und Goetheplatz sollen zudem die Gehwege verbreitert werden.

Betroffene wie Jürgen Ulrich von der Bürgerinitiative Kapellenberg fordern darüber hinaus bessere Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger an der Kreuzung von Goethe- und Neefestraße. "Seit 2012 gibt es zumindest eine Fußgängerampel über die Goethestraße. Aber das wäre auch auf beiden Seiten der Neefestraße notwendig", so Ulrich. Dem will die Stadt nun nachkommen. Zebrastreifen, wie von Anwohnern ebenfalls gewünscht, soll es aber nicht geben. "Das ist rechtlich nicht möglich, das Verkehrsaufkommen ist dafür dort zu hoch", so Gregorzyk.

Goetheplatz: Lkw-Fahrer sollen künftig schon im Kreisverkehr auf die geringe Durchfahrtshöhe der Eisenbahnbrücke an der Goethestraße hingewiesen werden - mit dem Ziel, dass die Betreffenden im Zweifelsfall gar nicht erst in diese abbiegen. Bislang befindet sich ein entsprechender Hinweis erst nach dem Abzweig, etwa 60 Meter vor der Neefestraße. "Wenn dann Lkw-Fahrer feststellen, dass sie nicht unter der Brücke hindurchpassen, fahren sie in die Neefestraße rein, die aber keine Durchfahrtsstraße ist", so Gregorzyk. Dies belaste die Anwohner stark. Zudem seien in der Vergangenheit mehrfach Lkw-Fahrer, die ihre Laster falsch eingeschätzt oder das Schild übersehen haben, mit ihren Fahrzeugen in der Unterführung stecken geblieben. Die Durchfahrtshöhe der Brücke beträgt lediglich 3,50 Meter.

Parkstraße: Dass Autofahrer mit zu viel Tempo von der Beckerstraße rechts in die Parkstraße abbiegen, ist schon lange ein Aufreger im Umfeld. "Es grenzt an ein Wunder, dass da noch nichts passiert ist. Die kommen den Berg hochgeschossen und überholen sich mitunter sogar noch in der Kurve", sagt Anwohner Ullrich Roser. Zumindest die durch parkende Autos häufig verstellte Sicht auf die Kreuzung will die Stadt nun verbessern - ab Anfang Juli soll am Straßenrand zwischen Beckerstraße und dem Wohnblock Parkstraße15B ein Parkverbot gelten.

Nicht geben soll es hingegen eine strengere Geschwindigkeitsbegrenzung - zumindest vorerst nicht, wie es hieß. Dabei fordern Anwohner genau das. "Wir sehen absolut nicht ein, warum auf der Parkstraße überall Tempo 30 ist, aber ausgerechnet in dem gefährlichen Abschnitt zwischen Becker- und Herderstraße weiter eine 50 gilt", so Roser. Laut Gregorzyk seien dafür aber noch weitere Untersuchungen notwendig. Die Vergangenheit habe gelehrt, dass Tempolimits gut begründet sein müssten, damit sie juristisch dauerhaft Bestand hätten", so der Tiefbauamtschef.