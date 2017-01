Zwei Brände in zehn Tagen: "Ich ziehe aus"

Nach einem neuerlichen Vorfall am Sonntagabend liegen die Nerven der Bewohner eines Hauses im Lutherviertel blank. Sie vermuten eine gezielte Tat.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 10.01.2017



Lutherviertel. Die Wände sind verrußt, die Treppen noch feucht vom Löschwasser. Obwohl alle Fenster im Treppenhaus geöffnet sind, riecht es nach Rauch. Wer gestern das Mehrfamilienhaus im Lutherviertel betrat, konnte die Spuren vom Vorfall in der Nacht zuvor nicht übersehen. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Haus gerufen. In einem Abstellraum war nach Angaben der Polizei ein Feuer ausgebrochen, das die Einsatzkräfte binnen kurzer Zeit löschen konnten. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist unklar.

Thorsten Menthe war einer der ersten, die den Brand bemerkten. Er wohnt in der zweiten Etage, eine halbe Treppe unterhalb des Brandortes. Er habe Nachbarn und die Feuerwehr informiert und dann löschen wollen. "Der Feuerlöscher ging aber nicht, also habe ich Eimer mit Wasser gefüllt." Etwa zehn Eimer Wasser habe er in den Raum geschüttet - ohne Erfolg. "Die Kammer stand ja voll in Flammen", berichtet Nachbarin Anett Malik. Zum Glück sei die Feuerwehr schnell da gewesen und habe den Brand gelöscht. Das Haus sei weiterhin bewohnbar. Malik ist trotzdem geschockt. "Ich habe es so satt hier drin", sagt sie. Sie wolle sich nach einer neuen Wohnung umschauen.

Der Grund dafür: Es war bereits der zweite Brand in dem Gebäude binnen zehn Tagen. In der Nacht auf Silvester war ein Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen, in dessen Folge sich dichter Rauch im Haus ausgebreitet hatte. 15 Personen wurden damals von der Feuerwehr evakuiert. Sie blieben unverletzt und konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen.

Nun also wieder ein Vorfall. Pikant: Wie beim ersten Brand vor zehn Tagen wurde auch dieses Mal ein Kinderwagen von den Flammen zerstört. Das bestätigt die Polizei. Und das Gefährt gehörte derselben Person wie beim ersten Mal, sagen mehrere Bewohner. Sie vermuten deswegen Brandstiftung. "Das muss etwas Persönliches sein", sagt Malik. Wenn jemand nur Feuer habe legen wollen, hätte es andere Möglichkeiten gegeben, ergänzt Menthe: "Der Keller stand offen und dort liegt Sperrmüll rum."

Die Kammer zwischen zweiter und dritter Etage, in der das Feuer ausbrach, gehört Rachel Cabrera Sierra. Sie wohnt in der dritten Etage. Am Sonntagabend habe sie gerade in der Badewanne gelegen, berichtet die Frau, die ein Kind hat und ihr zweites in Kürze erwartet. "Plötzlich habe ich Getrampel im Treppenhaus gehört und jemand rief 'Es brennt.'" Sie habe dann ihren Freund geweckt und am Fenster auf die Feuerwehr gewartet, schildert Cabrera Sierra und ergänzt: "Zum zweiten Mal war mein Kinderwagen das Ziel." Beim ersten Brand habe der Wagen in einem Abstellraum nahe der Hauseingangstür im Erdgeschoss gestanden. Am Sonntag sei das Gefährt in der unverschlossenen Kammer nahe ihrer Wohnung untergestellt gewesen. Warum es jemand auf ihr Eigentum abgesehen haben soll, kann sie sich nicht erklären. "Ich habe keine Ahnung." Wenn es Probleme im Haus gebe, kläre man die in der Regel mit Hilfe eines Aushangs im Treppenhaus. Cabrera Sierra will sich nun so schnell wie möglich eine neue Wohnung suchen. "Ich ziehe definitiv aus", kündigt sie an. Ihre Nachbarn in der zweiten Etage richten sich indes auf Schlimmeres ein. Sollte es sich um einen persönlichen Konflikt handeln, werde bestimmt wieder etwas passieren, sagt Thorsten Menthe. Das sei eine große Gefahr. "Schließlich hat jeder hier im Haus Kinder."

Weder beim ersten noch beim zweiten Brand stehe die Ursache fest, heißt es von der Polizei. Zusammenhänge würden aber geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt.