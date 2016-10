Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 02.10.2016



A 72/Chemnitz Siegmar. Bei einem Unfall auf der A 72 bei Chemnitz sind am Samstagmittag drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 80-Jähriger mit seinem VW Golf auf einen im linken Fahrstreifen verkehrsbedingt wartenden VW Polo auf. Dessen 75-jähriger Fahrer hatte angehalten, weil ein vor ihm stehender Seat einen technischen Defekt hatte. Durch den Aufprall des Golfs wurde der Polo auf den Seat geschoben. Der 80-Jährige verletzte sich leicht, seine 73-jährige Beifahrerin und der 75-jährige Polo-Fahrer dagegen schwer.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9000 Euro. (fp)