Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft

erschienen am 27.09.2016



Chemnitz. Die Polizei ist am späten Montagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Unterkunft für Asylbewerber am Adalbert-Stifter-Weg in Chemnitz-Ebersdorf gerufen worden.

Wie die Beamten mitteilten waren dort drei Männer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren immer wieder in Streit geraten, der dann offenbar eskalierte. Nach Zeugenaussagen soll einer der Männer ein Messer, ein anderer eine Flasche bei sich gehabt haben. Der 25-Jährige aus Libyen sowie der 28-Jährige aus Tunesien wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Umstände, wie und durch wen die Verletzungen verursacht worden sind sowie die Hintergründe des Geschehens sind unklar und müssen noch ermittelt werden, heißt es seitens der Beamten. Der 29-Jährige, der ebenfalls aus Tunesien stammt, wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, um weitere Störungen zu verhindern. (fp)