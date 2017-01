Zwei Verletzte bei Hochhausbrand in Chemnitz

erschienen am 27.01.2017



Chemnitz. Bei einem Feuer in einem Hochhaus an der Brückenstraße in Chemnitz sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Sie mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie der Einsatzleiter der Chemnitzer Feuerwehr mitteilte, war der Brand in einer Einraumwohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Der Mieter hatte noch versucht, die Flammen mit einem Pulverlöscher zu ersticken. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand löschen.

Zur genauen Brandursache ermittelt die Polizei. (fp)