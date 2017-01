Zweiter Brand in Chemnitzer Wohnhaus binnen zehn Tagen

erschienen am 09.01.2017



Chemnitz. Mieter eines Wohnhauses an der Jahnstraße im Chemnitzer Lutherviertel sind geschockt. Binnen zehn Tagen hat es zum zweiten Mal in dem Altbau gebrannt. Nachdem in der Nacht auf Silvester ein Feuer ausgebrochen war, gab es am Sonntagabend erneut einen Vorfall. Gegen 22 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil es in einem unverschlossenen Abstellraum brannte.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, allerdings sind die Spuren des Brandes und der Löscharbeiten noch zu sehen. Einige Mieter wollen nun ausziehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (lumm)