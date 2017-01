125 Jahre Preßnitztalbahn: Mit Volldampf ins Jubiläumsjahr

Am 1. Juni 1892 war die Schmalspurbahn zum ersten Mal zwischen Wolkenstein und Jöhstadt unterwegs. Zwischendurch schon totgesagt, feiert sie in diesem Jahr gleich noch einen anderen Geburtstag.

Von Antje Flath

erschienen am 14.01.2017



Jöhstadt. Das Signal steht auf grün: Seit gestern ist die Preßnitztalbahn auf großer Fahrt - auf Jubiläumsfahrt. Und das gleich zwölf Monate lang. So lange wollen die Mitglieder der Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn den 125. Geburtstag der historischen Bahn und den 25. Geburtstag der Museumsbahn feiern - mit thematisch ganz verschiedenen Höhepunkten in jedem Monat.

Am 1. Juni 1892 hat die Preßnitztalbahn ihre erste Fahrt auf der Strecke zwischen Wolkenstein und Jöhstadt absolviert. Die ursprüngliche Strecke, die in den Jahren zwischen 1984 und 1986 stillgelegt und bis 1989 sogar demontiert wurde. So war auch der 13. Januar als Termin für die offizielle Eröffnung des Festjahres bewusst gewählt, erläutert Vereinsvorsitzender Mario Böhme. Denn nachdem der Reiseverkehr bereits eingestellt war, wurde später auch der noch verbliebene Güterverkehr zwischen Niederschmiedeberg und Wolkenstein eingestellt. Der letzte offizielle Betriebstag: der 13. Januar. An dieses schmerzliche Kapitel Schmalspurbahngeschichte wurde gestern Abend mit einer Gedenkveranstaltung erinnert.

Ab 1990 wurde dann eine von vielen belächelte Idee nach und nach Wirklichkeit: die Enthusiasten der Interessengemeinschaft begannen mit dem teilweisen Wiederaufbau der Strecke. Zu Pfingsten 1992 war die erste Dampflok wieder unterwegs - wenn auch vorerst nur auf 50 Metern Schienenstrang. Doch das Spektakel lockte damals bereits etwa 7500 Besucher an die Strecke. Eine Faszination, die geblieben ist, wie jedes Jahr am Pfingstwochenende eindrucksvoll zu erleben ist.

Dieses Jahr zu Pfingsten wird indes nicht nur in Jöhstadt gefeiert, sondern unter anderem auch auf dem ehemaligen Bahnhof in Großrückerswalde. Wie er, stehen auch andere einstige Haltepunkte und Bahnhöfe im Verlauf des Festjahres mit im Mittelpunkt des Geschehens. Beispielsweise wird es im November einen Dia- und Filmtag im Schloss Wolkenstein zum Thema "25 Jahre neue Preßnitztalbahn" geben, die nach acht Jahren mühevoller Aufbauarbeit seit 2000 auf dem acht Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Jöhstadt und Steinbach verkehrt. Das entspricht laut Mario Böhme etwa einem Drittel der ursprünglichen Strecke.

Immer wieder mal im Gespräch: ein weiterer Aufbau der Strecke. Gänzlich ausschließen will der Vereinsvorsitzende das auch nicht. Allerdings setze der Verein - der gegenwärtig 530 Mitglieder zählt, davon etwa 70 aktive - momentan andere Prioritäten. Als einen Schwerpunkt nennt er die Gestaltung des Bahnhofes in Jöhstadt. "Das Gelände dort muss entwickelt und für die Touristen wieder attraktiv gemacht werden", betont er.

Große zusätzliche Herausforderungen - neben der Absicherung des regelmäßigen Fahrbetriebes an den Wochenenden. Zumal der überwiegende Teil der Arbeit rein ehrenamtlich erledigt werde und ohne jedwede finanziellen Zuschüsse von staatlicher Seite.