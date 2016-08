13 Gramm Crystal bei 33-JÃ¤hriger gefunden

13 Gramm Crystal bei 33-Jähriger gefunden

erschienen am 19.08.2016



Annaberg-Buchholz. Die Polizei hat am Mittwochnachmittag auf dem Busbahnhof in Annaberg-Buchholz 13 Gramm Crystal Meth bei einer 33-Jährigen gefunden. Die Tatverdächtige ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ihr 34-jähriger vorbestrafter Begleiter befindet sich derzeit in einem Gefängnis, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Zuvor hatten sich beide in Tschechien aufgehalten und waren über Johanngeorgenstadt nach Deutschland eingereist.

Bei der Kontrolle am Busbahnhof an der Geyerstraße übergab die 33-Jährige den Beamten das Cliptütchen mit den Drogen. Sie und der 34-Jährige standen im Verdacht, das Crystal in Tschechien erworben zu haben und wurden vorläufig festgenommen. Die Frau durfte die polizeiliche Dienststelle nach den ersten Ermittlungen verlassen. Gegen den vorbestraften 34-Jährigen erließ der Haftrichter am Donnerstag einen Haftbefehl. (fp)