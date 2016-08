150 Jahre Feuerwehr Buchholz: Sesselliftrettung mitten in Annaberg-Buchholz

erschienen am 20.08.2016



Annaberg-Buchholz. Mit einer ganz besonderen Schauvorführung hat die Feuerwehr Buchholz am Samstagnachmittag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Simuliert wurde eine Liftrettung mitten in der Stadt. Dafür spannten die Rettungskräfte ein Stahlseil zwischen St. Katharinenkirche und Feuerwehrdepot. Hunderte Zuschauer verfolgten das Geschehen.

Von der Kirche aus seilte sich ein Feuerwehrmann zum Lift ab und ließ dann mit spezieller Abseiltechnik den Skifahrer nach unten. Die Vorführung wurde wochenlang geplant. Hintergrund des Spektakels: Einige Mitglieder der Feuerwehr Buchholz sind auch im Bergbau- und Höhenrettungszug aktiv. Dieser kommt bei Grubenunfällen oder auch beim Retten von Personen aus luftiger Höhe zum Einsatz. In Oberwiesenthal mussten beispielsweise vor einigen Jahren mehrere Personen aus dem Sessellift gerettet werden. Mit wenigen Einsatzkräften ist die Rettung jedoch nicht zu bewältigen, deshalb rückt in solchen Fällen neben der Bergwacht auch der Bergbau- und Höhenrettungszug an.

Noch bis Sonntag wird das 150-jährige Bestehen der Buchholzer Feuerwehr gefeiert. Am Sonntag 10 Uhr findet ein Fahrzeugkorso mit 50 Feuerwehrfahrzeugen aus dem gesamten Erzgebirgskreis statt. 14 Uhr gibt es dann einen Blaulichgottesdienst. (bemä/fp)