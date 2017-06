497. Kät verspricht Spiel, Spaß und derben Nervenkitzel

Heute ist es endlich wieder so weit: Die Annaberger Kät wird eröffnet. Um 17 Uhr geht es los mit einer Europapremiere. "Freie Presse" hat das Festgelände vorab besucht und auf Herz und Nieren getestet.

Text: Sarah Hofmann und Valentin PohleFotos: Bernd März

erschienen am 16.06.2017



Annaberg-Buchholz. Einen Kät-Besuch zu planen, bedarf jedes Jahr generalstabsmäßiger Vorbereitung. Freischwingende Ketten und Ohrringe bleiben zu Hause, karussell- und geschwindigkeitstaugliche Bekleidung und Frisuren sind ein Muss. Im Magen muss noch genug Platz für Pommes und Zuckerwatte sein, auch das berühmt-berüchtigte Kät-Wetter bedarf einiger Vorkehrungen (Regenponchos, Schirme, Socken). An alles gedacht? Na dann kann es ja losgehen.

17 Uhr eröffnet heute Oberbürgermeister Rolf Schmidt die 497. Annaberger Kät. Diese beginnt in diesem Jahr auch gleich mit einem Superlativ: Nach dem Startschuss, dreht das interaktive Shootergeschäft "Laser Pix" seine erste Runde - eine Europapremiere. "Derartige Geschäfte gibt es bislang nur in Freizeitparks", erklärt Besitzer Fred Hofmann. Auf einer Gondel fahre man durch ein Gelände, dort könne man Monster und Comicfiguren abschießen. Und warum findet die Premiere gerade in der Bergstadt statt? "Meine Eltern und Großeltern waren schon auf der Kät, mein Sohn bildet die siebte Generation. Wir wollen dort anfangen", erklärt Hofmann, der sich selber auch als Annaberger sieht. Neben weiteren Neuheiten wie der Riesenschaukel Infinity und dem Laufgeschäft Chaos Airport, wird es in diesem Jahr auch ein Geisterdorf geben, in dem es mächtig gruseln soll. Doch auch die Rummelklassiker wie ein Kettenkarussell, die Soundmachine und eine Bimmelbahn werden geboten. Darauf wird Wert gelegt auf dem Traditionsrummel. "Wenn die Tradition aufhört, dann ist es nur noch Kommerz", sagt Klaus Illgen vom Mitteldeutschen Schaustellerverband, den eine mittlerweile 60-jährige Geschichte mit der Kät verbindet. Sämtliche Organisatoren hoffen nun auf gutes Wetter und gelungene Veranstaltungen. Heute Abend wird es übrigens musikalisch: ab 22 Uhr geben Stereoact ein Konzert und wollen ihre neue Single "Bis ans Ende dieser Welt" vorstellen.

