650 Jahre Cunersdorf: Ort putzt sich für heraus

erschienen am 01.11.2016



Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Cunersdorf putzt sich heraus. Für das Jubiläumsjahr 2017 mit der 650-Jahr-Feier des Ortes werden Häuser renoviert, Bildertafeln mit der Ortsgeschichte erstellt und Grundstücke neu bepflanzt. «Da hat auch das Handwerk was davon», sagte Ortsvorsteher Volker Krämer am Dienstag bei der Vorstellung des Festprogramms im Dorothea Stolln 110 Meter unter Tage.

Das heutige Besucher-Bergwerk ist eine der wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten des Ortes. Mit 9,2 Tonnen Reinsilber gab es dort vor 480 Jahren den größten Fund des Erzgebirges im 16. Jahrhundert.

Der heutige Ortsteil von Annaberg-Buchholz hat rund um den Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung am 2. Juli 1367 zwölf Monate lang Aktionen geplant. Die Häuser sind Kulisse für einen «stehenden Festumzug», einem Ortsrundgang anstelle eines fahrenden Festumzugs. «So können die Leute das Dorf kennenlernen», sagte Krämer. Es gibt Theaterstücke sowie Vorträge zur Orts- und Bergbaugeschichte. Höhepunkt soll eine Festwoche vom 8. bis 10. September 2017 sein.

Für das Festjahr sind 70 000 bis 100 000 Euro veranschlagt. Zur Etatdeckung soll bei allen Veranstaltungen Eintritt verlangt werden. Annaberg-Buchholz wird sich in noch nicht bekannter Höhe an der Finanzierung beteiligen. «Die Haushaltsberatungen beginnen jetzt erst», sagte Oberbürgermeister Rolf Schmidt.