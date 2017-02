Abschluss: Erzgebirgische Winter

Dutzende Leser haben der "Freien Presse" E-Mails und Briefe geschrieben oder sind persönlich vorbeigekommen. Sie alle haben wunderbare Winterbilder hervorgesucht - so viele, dass wir gar nicht alle zeigen konnten. Herzlichen Dank!

erschienen am 02.02.2017



Viele der Bilder, die Leser der "Freien Presse" geschickt haben, sind interessante Dokumente ihrer Zeit. Mit ihnen sind persönliche Geschichten verbunden. So auch bei Werner Rechenberger, der kürzlich in der Zeitung das Foto eines riesigen Schneetunnels mit Schneemann am Annaberger Markt sah. Denn gebaut hatte er 1944 das fünf Meter hohe Gesamtkunstwerk selbst. "Ende März lagen noch Unmengen Schnee, Technik zum Räumen war während des Krieges ja nicht vorhanden", erinnert er sich. Also grub der damals 18-Jährige einen Tunnel zum väterlichen Geschäft. Aus dem Schneehaufen errichtete Rechenberger Junior einen Schneemann. Lange hielt der aber nicht. Schon wenige Tage später hatten ihn Unbekannte verstümmelt. Deswegen gestaltete Rechenberger den Schneemann zum "Kohlenklau" um. "Der Kohlenklau war ein Bösewicht, mit dessen Bild der NS-Staat die Leute warnte, Holz oder Braunkohlen zu stehlen. Die Figur war überall auf Propagandaplakaten, in der Zeitung oder im Kino zu sehen." Die Schneeskulptur erregte eine solche Aufmerksamkeit, dass das Fotogeschäft in der Buchholzer Straße sogar Ansichtskarten davon verkaufte. (urm/wetm)