Abtreibungsgegner protestieren

erschienen am 12.06.2017



Annaberg-Buchholz. Etwa 650 Abtreibungsgegner haben am Montag in Annaberg-Buchholz gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch demonstriert. Der vom Verein Lebensrecht Sachsen jährlich organisierte "Marsch für das Leben" setzt sich für die Abschaffung der geltenden Fristenregelung mit Beratungspflicht ein. Auch die achte Auflage sah sich mit einer Gegendemonstration konfrontiert, an der 350 Menschen teilnahmen. Das Aktionsbündnis für Selbstbestimmung Chemnitz-Erzgebirge verlangt die legale, bedingungslose und kostenfreie Möglichkeit, eine Schwangerschaft bis zur vollendeten 12. Woche zu unterbrechen. Das Bündnis wird von Politikern der SPD, der Linken und Grünen aus der Region unterstützt. 270 Beamte waren bei den Demos im Einsatz. (ros/wetm)