Alkohol am Steuer: Vier Verletzte bei Unfall in Annaberg-Buchholz

erschienen am 20.10.2016



Annaberg-Buchholz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der B 101 in Annaberg-Buchholz ereignet. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Citroën- und ein Mercedes-Fahrer aus Thermalbad Wiesenbad Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei rammte der Mercedes den davor fahrenden Citroën, der daraufhin ins Schleudern kam und sich überschlug. Der Mercedes wiederum kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht eindeutig geklärt. Wie Einsatzleiter Peter Schlosser berichtet, befreiten Feuerwehrkameraden den Fahrer des Citroën aus seinem Fahrzeug. Der 27-jährige Mercedes-Fahrer, zwei seiner Insassen (w: 17, 18) sowie der 48-jährige Citroën-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 20.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest beim Mercedes-Fahrer ergab einen Wert von 1,18 Promille. Für ihn folgte eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die B 101 blieb für etwa vier Stunden voll gesperrt. (fp)