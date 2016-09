Alter Club in Oberwiesenthal soll abgerissen werden

erschienen am 06.09.2016



Oberwiesenthal. Er verärgert seit mehr als zwei Jahren die Oberwiesenthaler und ihre Gäste: der Anblick der mehr und mehr einfallenden Brandruine des Alten Clubs mitten im Zentrum des Kurortes. Der markante Steinbau unmittelbar am Fuße des Skihanges - einst einer der bekanntesten Partylokalitäten in der Region - war im Dezember 2013 bei einem verheerenden Brand zerstört worden. Seither hat sich an dem in Privatbesitz befindlichen Objektes nichts getan.

Jetzt hat die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen dem Abbruch des Kulturdenkmales zugestimmt. Als Gründe für die Entscheidung werden die verursachten Schäden und die "Perspektivlosigkeit hinsichtlich eines Wiederaufbaus" angeführt. Einen Termin für den Abriss gebe es bisher noch nicht. Auch zu einer möglichen neuen Bebauung des Areals gibt es laut Verwaltung noch keine endgültigen Informationen. (af)