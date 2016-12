Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

erschienen am 04.12.2016



Annaberg-Buchholz. Angebranntes Essen hat am Samstagabend in der Lindenstraße für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Ersten Informationen zufolge drang schwarzer Rauch aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Mieter bereits das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

Der Grund für das Feuer: Einem Wohnungsinhaber war das Essen verbrannt. Mit einem Feuerlöscher konnten die Kameraden der Feuerwehr den Brand in der Küche jedoch schnell wieder löschen. Den Sachschaden schätzte man auf rund 5000 Euro.