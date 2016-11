Angestimmt: Die Weihnachtszeit in Annaberg-Buchholz hat begonnen

erschienen am 25.11.2016



Annaberg-Buchholz. Ohne Pauken, dafür aber mit Trompeten ist am späten Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz - für viele Einheimische der schönste des Erzgebirges - eröffnet worden. Den musikalischen Rahmen zu der traditionellen Zeremonie, bei der die Figuren der großen Marktpyramide für einige Minuten lebendig werden, gestaltete das Bläserquintett des heimischen Bergmusikkorps "Frisch Glück".

Eine der Neuheiten zwischen den mehr als 80 Buden in diesem Jahr: "De Karzlhütt" eines bekannten Räucherkerzenherstellers aus Neudorf. Neu im breiten Warensortiment sind unter anderem die Annaberger Weihnachtswichtel, die von einer Drechslerei aus Steinberg angeboten werden. Den Höhepunkt des insgesamt 29-tägigen Spektakels bildet einmal mehr die große Bergparade am vierten Advent mit rund 1000 Trachtenträgern. (fp)