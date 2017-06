Annaberg-Buchholz: Einbrecher schlagen Bewohner

erschienen am 19.06.2017



Annaberg-Buchholz. Eine Diebesgruppe hat in der Nacht zu Montag den Inhaber einer Wohnung in Annaberg-Buchholz verletzt. Gegen 1 Uhr drückten mehrere Unbekannte die Tür des Hauses an der Geyersdorfer Straße auf. Dann klingelten sie an der Wohnungstür des 35-jährigen Mannes, traten die Tür auf und schlugen den Mann. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die unbekannten Angreifer flüchteten in Richtung Geyersdorfer Straße. Zu ihnen lagen der Polizei noch keine näheren Angaben vor. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (fp)