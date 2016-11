Annaberg-Buchholz: Kia gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

erschienen am 29.11.2016



Annaberg-Buchholz. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Annaberg-Buchholzer Stadtteil Buchholz sind mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt, darunter auch ein sechsjähriges Mädchen. Alle Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Kia-Fahrer soll gegen 14.30 Uhr auf der B 101 in Richtung Stadtzentrum in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr gefahren sein und dort mit einem Ford zusammengestoßen sein. Die genaue Unfallursache ermittelt die Polizei.

Da Betriebsmittel ausliefen, waren die Kameraden der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz, Ortsteilwehr Buchholz, im Einsatz. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Die B101 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. (fp)