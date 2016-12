Annaberg-Buchholz: Kollision zwischen Schülerbus und Renault

erschienen am 19.12.2016



Annaberg-Buchholz. Beim Zusammenstoß eines Renault und eines Kleinbusses auf der Feldschlösschenkreuzung sind am Montag zwei Menschen leicht verletzt worden. Glück im Unglück: Der als Schülertransport eingesetzte Bus beförderte keine Kinder. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und regelte den Verkehr. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in allen Richtungen. Der Unfall geschah offenbar wegen eines Rotlichtverstoßes. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei. (bemä)