Annaberg-Buchholz: Pkw stürzt rund 20 Meter in die Tiefe

erschienen am 11.11.2016



Annaberg-Buchholz. Am Freitagmorgen hat sich in Annaberg-Buchholz auf der B 101 ein Unfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Am Kreisverkehr im Bereich Unterer Bahnhof kam der Fahrer eines VW Amarok nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und geriet anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stürzte er rund 20 Meter eine Böschung hinunter und kam nahezu senkrecht im Graben zum Stehen. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr wurden zur Unfallstelle gerufen. Wie Einsatzleiter Sebastian Gehra berichtet, wurde der Fahrer vom Rettungsdienst aus seinem Fahrzeug befreit. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte anschließend mit 14 Kameraden das Fahrzeug und sperrte die Unfallstelle ab. (fp)