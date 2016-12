Annaberg-Buchholz: Preis für Märchenfilm-Festival "fabulix"

erschienen am 14.12.2016



Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Annaberg-Buchholz hat für sein geplantes Märchenfilm-Festival «fabulix» eine Auszeichnung erhalten. Im Innenstadt-Wettbewerb «Ab in die Mitte» bekam die Kommune im Erzgebirge einen Anerkennungspreis. Das Preisgeld in Höhe von 6000 Euro soll komplett für das Festival eingesetzt werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Es findet vom 23. bis 27. August 2017 erstmals statt.

Laut Oberbürgermeister Rolf Schmidt verfolgt die Stadt mit dem Projekt das Ziel, einen überregional bedeutsamen Besuchermagneten im Sommer zu schaffen. «Unser Märchenfilmfestival 'fabulix' bietet ein großes Potenzial für Wirtschaft und Handel, Gastronomie und Hotellerie. Es ist in seiner speziellen Form einmalig in Sachsen, Deutschland und Europa», sagte das Stadtoberhaupt.