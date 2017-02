Annaberg-Buchholz: Transporter stürzt in die Sehma

erschienen am 08.02.2017



Annaberg-Buchholz. Ein Transporter ist am Mittwochnachmittag aus bislang unklarerer Ursache von der Talstraße in Annaberg-Buchholz abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach ein Geländer und landete in der Sehma. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Er wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa 20 Kameraden der Ortsfeuerwehr Buchholz sicherten den Unfallwagen gegen das weitere Abrutschen. Da Betriebsmittel ausliefen, mussten Ölsperren errichtet werden. Die Talstraße war bis zum Abschluss der Bergung voll gesperrt. (jeuh)