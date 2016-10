Annaberg-Buchholz baut erstes Industriegebiet

erschienen am 05.10.2016



Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) bekommt ein reines Industriegebiet. Seit dem 1. Oktober gibt es für die 14 Hektar große Fläche an der Bundesstraße 101 Baurecht, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. In Planung und Vorbereitung wurden bisher rund eine Million Euro investiert. «Die Erschließung richtet sich danach, welche Betriebe sich ansiedeln», sagte ein Rathaussprecher. Favorisiert werden produzierende Unternehmen mit einem Flächenbedarf ab drei Hektar. In den vier bestehenden Gewerbegebieten sind bis auf kleine Restflächen alle Grundstücke an Investoren verkauft.

Das Erzgebirge ist eine der Regionen mit höchster Industriedichte in Sachsen. Neben vielen anderen Branchen sind dort rund 160 Automobilzulieferer aktiv. Das neue Industriegebiet soll die gute wirtschaftliche Entwicklung sichern helfen.