Annaberger 18 Jahre GZSZ-Star

Die tägliche Serie bei RTL hat Frank-Thomas Mende bundesweit bekannt gemacht. Zum Start der Daily Soap 1992 sprach er als Clemens Richter sogar den allerersten Satz. Dabei kommt er eigentlich aus einem anderen Metier.

Von Thomas Wittig

erschienen am 28.12.2016



Berlin/Annaberg. Die Stimme klingt sofort vertraut. Aber der Name Frank-Thomas Mende will irgendwie so gar nicht dazu passen. Stimmt. Das ist doch Clemens Richter. Der Clemens Richter aus GZSZ. 18 Jahre hat er diese Filmrolle verkörpert. Und er steht dazu. "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten - das ist irgendwie mein Baby. Ich habe diese Serie mit aus der Taufe gehoben", sagt er mit einem gewissen Stolz. Und den darf er auch haben, sprach er doch zum Start 1992 den allerersten Satz in der ersten deutschen Daily Soap, der da lautete "Was ist denn?".

Seit jenem 11. Mai 1992 flimmerte Clemens - Pardon, Frank-Thomas Mende - in mehr als 4000 Folgen der Seifenoper über die Bildschirme der Republik. Viele kennen ihn. Aber nur die wenigsten wissen, dass er aus dem Erzgebirge stammt, genauer gesagt aus Annaberg.

Geboren ist Frank-Thomas Mende am 21. Oktober 1949 in einem Haus an der Robert-Schumann-Straße. Später wohnte die Familie in der Rathenaustraße. Seine Eltern betrieben in der Wolkensteiner Straße das Musikhaus Mende. "Damals das einzige weit und breit", erinnert er sich. Da Mutter und Vater aus dem Vogtland stammten, hatten sie gute Beziehungen zu den dortigen Instrumentenbauern. Dadurch wurden sie regelmäßig mit neuen Instrumenten beliefert, die sie an ihre Kunden in Annaberg verkaufen konnten. Mit dem Beginn der Verstaatlichung der Betriebe in der damaligen DDR sei diese Versorgung aus dem Musikwinkel allerdings schon Mitte der 1950er Jahre nahezu versiegt. Mendes Eltern sahen daraufhin keine Zukunft mehr in der Region. In der Konsequenz habe sich sein Vater entschieden, 1957 nach Stuttgart zu gehen. Noch im gleichen Jahr habe er den Rest der Familie nachgeholt.

In Stuttgart ist Frank-Thomas Mende dann zur Schule gegangen, hat dort 1967 auch das Abitur abgelegt, ehe ihn ein Studium von Anglistik, Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie nach Marburg, Wien, London und Boston führte. Zudem nahm er an verschiedenen Häusern Schauspielunterricht. Von 1973 an arbeitete er als freischaffender Schauspieler. Dass er genau diese berufliche Richtung eingeschlagen hat, sei zu einem nicht geringen Teil auf die Jahre in Annaberg zurückzuführen, glaubt er. "Meine Eltern waren begeisterte Besucher des damaligen Kreistheaters Annaberg, dem heutigen Eduard-von-Winterstein-Theater. 1954 oder 1955 habe ich dann selbst dort schon im Weihnachtsmärchen 'Peterchens Mondfahrt' mitgespielt. Diese Erfahrungen haben wohl etwas in mir geweckt", sagt der heute in Berlin lebende Frank-Thomas Mende.

Und für das Spiel am Theater bricht er noch immer gern eine Lanze. "Ich komme von der Bühne, dort liegen meine Wurzeln, mein Fundament. Auf der Theaterbühne ist alles live. Die Leute hängen an deinen Lippen. Man erlebt als Schauspieler unmittelbar die Reaktion des Publikums. Das ist herrlich, das genieße ich - noch heute", sagt er. Engagements führten ihn dabei unter anderem an die Theater Stuttgart und Dortmund, die Comödie Dresden sowie nach Telfs zu den Tiroler Volksschauspielen.

Aber auch vor der Kamera stehen kann Spaß machen, hat der gebürtige Annaberger festgestellt, insbesondere, wenn man über eine solch lange Zeit einen Charakter verkörpert wie bei GZSZ geschehen. "Natürlich hat dabei die Person des Clemens Richter nach und nach immer mehr Züge von mir selbst angenommen, obwohl ich immer versucht habe, die Rolle beim Verlassen des Studios abzustreifen", erzählt Mende. Grundsätzlich hätte er sich den Clemens etwas risiko- und entscheidungsfreudiger gewünscht. Trotz alledem hätte er nicht mit Wolfgang Bahro tauschen wollen, der den Jo Gerner verkörpert. Kontakt zu den anderen Schauspielern von GZSZ hat der 67-Jährige heute indes kaum mehr. "Lediglich zu meinen Serien-Söhnen besteht noch eine Verbindung."

Außer bei GZSZ schnupperte Frank-Thomas Mende noch bei "Unter uns" Serienluft. Bei der ebenfalls für RTL produzierten Soap führte er sogar Regie. Zudem arbeitet er erfolgreich als Übersetzer von inzwischen 88 Theaterstücken aus dem anglo-amerikanischen Bereich. "Aktuell schreibe aber ich an einem Thriller fürs Theater", verrät er.

Dazu genießt der 67-Jährige mit den erzgebirgischen Wurzeln in diesen Tagen natürlich den Duft von Räucherkerzen und lässt sich Stollen schmecken. "Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Mutter damals in Annaberg die Stollenmasse zusammengerührt hat, sie dann zum Bäcker gebracht wurde und wir abends die fertigen Stollen mit dem Bollerwagen holten. Nicht selten haben wir dann bis in den März hinein Stollen gegessen", sagt Frank-Thomas Mende.

Die Kinderzeit bei ihm ist allgegenwärtig. "Ich fühle mich schon irgendwie als Annaberger. Seit der Wende habe ich auch regelmäßig die Stadt besucht", betont er. Und so verwundert es nicht, dass seine heutige Wohnung in der bundesdeutschen Hauptstadt ebenso wie zahlreiche Wohnungen in der Erzgebirgshauptstadt in dieser Zeit mit Engel und Bergmann ebenso geschmückt sind wie mit Schwibbögen und Nussknacker. Und so passt die Stimme dann doch - zur Person eines Erzgebirgers.