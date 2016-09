Annaberger KlÃ¶ppeltage: lÃ¤nderÃ¼bergreifendes Kunsthandwerk

Annaberger Klöppeltage: länderübergreifendes Kunsthandwerk

erschienen am 16.09.2016



Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Auf etwa 20 000 aktive Klöpplerinnen und Klöppler bringt es das Erzgebirge. Annaberg-Buchholz erwartet ab Freitag bis zu 3000 Besucher bei den 27. Annaberger Klöppeltagen. «Unser Anliegen ist es zu zeigen, dass Klöppeln eine europäische Tradition und nicht hier auf die Region beschränkt ist», sagte Organisatorin Gabriele Lorenz. So reisen unter anderem Klöppler aus Frankreich, Spanien und Tschechien an. Eine der Ausstellungen beschäftigt sich mit traditioneller Spitze aus der Bretagne.

Außerdem stehen Modenschauen, Fachvorträge und Klöppelkurse im Haus des Gastes Erzhammer auf dem Programm. Zum Auftakt am Freitagabend wird der Gewinner des Spitzenklöppel-Wettbewerbs 2016 gekürt. Bis Ende August sind nach Angaben von Gabriele Lorenz 15 Arbeiten zum Thema «Ein Traum aus 1001 Nacht» eingegangen, darunter auch ein Bikini aus Klöppel-Spitze.