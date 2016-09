Annaberger enttarnt versteckte Blitzer

Marcel Spindler fährt täglich von Annaberg-Buchholz nach Schwarzenberg zur Arbeit. Oft bemerkt er versteckte Geschwindigkeitsmessgeräte. Um andere Autofahrer zu warnen, greift er selbst zum Fotoapparat.

Von Denise Märkisch

erschienen am 07.09.2016



Annaberg-Buchholz. Marcel Spindler gibt zu, dass er nicht unbedingt ein überkorrekter Verkehrsteilnehmer ist. Nicht nur einmal überschritt der Annaberg-Buchholzer in der Vergangenheit die vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit und wurde dafür zur Kasse gebeten. Seitdem ist Vorsicht geboten. Wenn der 24-Jährige mit seinem Auto unterwegs ist, scannt er mittlerweile automatisch die Straßenränder ab - die Blitzer lauern überall.

"Es gibt Stellen, da ist es notwendig und sinnvoll, dass Kontrollen stattfinden", sagt Spindler. Dazu gehören in seinen Augen etwa Wohngebiete, Schulen und Kindergärten. An anderen Stellen empfindet der Erzgebirger die Kontrollen aber als Abzocke. Als Beispiel nennt er das Stück der B 95 zwischen Erzgebirgsklinikum und Ortsausgang Annaberg - ein beliebter Standort für Blitzer. Es geht bergab, es gibt keine Fußwege mehr und auch sonst ist die Gefahrensituation auf dieser Strecke eher gering, findet Spindler. Doch das halte die Behörden nicht vom Blitzen ab.

Marcel Spindler wundert sich vor allem über die ausgetüftelten Verstecke für die Messgeräte. Der Kreativität des Ordnungsamtes, der Polizei oder des Landkreises scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Zäune, Sträucher und Straßenschilder dienen der Tarnung. Doch hat der 24-Jährige auf seiner Route - er pendelt täglich zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg - einen Blitzer entdeckt, teilt er sein Wissen via Facebook. Einige seiner Beiträge wurden hundertfach geteilt. "Wenn ich einen neuen Blitzer-Standort sehe, halte ich an und mache Fotos", erzählt er. Manchmal fahre er auch gezielt zu Stellen, an denen im Radio vor einer Kontrolle gewarnt wird, um sich den Standort genauer anzusehen. "Wenn ich weiß, wo es ist, fahre ich hin und dann sind sie dran." Seit Jahren enttarnt Marcel Spindler so den ein oder anderen eigentlich gut versteckten Blitzer in der Region.

Mit seiner skeptischen Einstellung zum Sinn und Zweck von Verkehrsüberwachungen steht Marcel Spindler nicht allein da. Auch der ADAC äußert sich kritisch, wenn der Verdacht aufkommt, dass Kontrollen zum Finanzierungsinstrument öffentlicher Kassen werden. In einem Standpunktpapier heißt es: "Die Verkehrsüberwachung ist notwendiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit." Aber: Die Überwachungsmaßnahme sollte nicht als willkürlich empfunden werden, wenn ein erzieherischer Effekt erzielt werden soll. Blitzer sollten aus Sicht des ADAC vor allem an Unfallschwerpunkten sowie Orten mit erhöhten Sicherheitsanforderungen - Kindergärten, Schulen, Seniorenheime - zum Einsatz kommen.