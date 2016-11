Anti-Drogen-Zug rollt in Annaberg-Buchholz ein

erschienen am 07.11.2016



Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Ein zertrümmertes Auto, eine kahle Gefängniszelle, eine nachgebildete Junkie-Wohnung: Das tschechische Präventionsprojekt «Revolution Train» zeigt in sechs Waggons anschaulich den Weg vom harmlosen Einstieg in den Drogenkonsum bis zum völligen Untergang. Der Anti-Drogen-Zug macht seit Montag Station in Annaberg-Buchholz und ist damit erstmals in Sachsen unterwegs. «Wir wollen, dass in den Köpfen die Ampel auf Rot stellt, wenn die Versuchung lockt», sagte Oberbürgermeister Rolf Schmidt bei der Projektvorstellung. Allein in den Beratungsstellen des Erzgebirgskreises sind nach Angaben des Landratsamtes derzeit 570 Drogenkonsumenten registriert - dreimal mehr als noch 2009. Die Dunkelziffer sei noch bedeutend höher.