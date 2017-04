Asphalt-Laster umgekippt

erschienen am 25.04.2017



Neudorf. Ein tschechischer Laster ist am Dienstag auf der S 268 in den Straßengraben gekippt. Der Fahrer war in Richtung Neudorf unterwegs, als ihn ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Spur entgegen kam. Um einen Crash zu vermeiden, wich der Fahrer aus. Als das Straßenbankett nachgab, kippte der Lkw auf die Seite. Tonnen von heißem Asphalt verteilten sich auf dem Feld. Zudem brach die Antriebswelle am Laster. Ein tschechisches Unternehmen wurde angefordert, um den Laster zu bergen. (bemä)