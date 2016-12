Asyl: Kritik an Abschiebung einer Familie

Der Unterstützerkreis "Flüchtlingshilfe Crottendorf & Walthersdorf" ist schockiert. In einer Nacht- und-Nebel-Aktion wurden die Kutllovcis abgeholt und zurück in den Kosovo geschickt. Die Hoffnung, dass es doch noch ein Happy End gibt, schwindet von Tag zu Tag.

Von Denise Märkisch

erschienen am 23.12.2016



Crottendorf. Es ist kurz vor Weihnachten, im Familienzentrum Crottendorf, das gleich gegenüber einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber liegt, wird gefeiert. Die Frauen, Männer und Kinder kommen aus Syrien, Marokko, Indien, Libyen, Iran, Irak, Afghanistan, Eritrea, Pakistan und Georgien - auch Deutsche sind da. Sprachenwirrwarr, Kopftücher, unterschiedliche Hautfarben, Weihnachtsmannmützen, Kindergeschrei, Weihnachtslieder. Die Vielfalt der Welt scheint sich in diesem Raum zu treffen.

"Einige wohnen schon gar nicht mehr in Crottendorf", erzählt Gabi Fritzsch. Doch die Verbindung zum Unterstützerkreis sei so groß, dass sie selbst aus Chemnitz und anderen Städten den Weg nach Walthersdorf gefunden haben. Doch eine Familie fehlt - die Kutllovcis. Die im 5. Monat schwangere Frau, ihr nierenkranker Mann und die zwei Kinder (sieben und zwei Jahre alt) wurden Anfang des Monats abgeschoben. "Es war die erste Familie, die nach Crottendorf gekommen ist", erzählt Gabi Fritzsch vom Unterstützerkreis für Flüchtlinge. Und es ist die erste Familie, deren Abschiebung die Helfer mitbekommen haben. Der Kontakt zu der Familie aus dem Kosovo war sehr eng. Sie seien zudem sehr gut integriert gewesen - Fußballtraining, Sprach- und Integrationskurs, Mithilfe im Unterstützerkreis der Gemeinde, Grundschule. Der Vater organisierte unter anderem sogar die zweimal wöchentlich stattfindenden internationalen Treffs im Familienzentrum. Alle sahen die Zukunft der Familie im Ort, doch es kam anders.

"Wir haben von der Abschiebung nichts gewusst", so die Leiterin des Familienzentrums. Dass etwas nicht stimmt, bekamen die Helfer an jenem Tag, dem 1. Dezember, eher zufällig mit. Jemand hatte beobachtet, dass Polizei vor dem Haus der Kutllovcis stand. Später klingelte man an der Wohnungstür, doch niemand machte auf. Das ältere Kind fehlte unentschuldigt in der Schule. So etwas sei vorher noch nie vorgekommen. Gabi Fritzsch versuchte mehr zu erfahren, wendete sich an den sächsischen Flüchtlingsrat, das Landratsamt und andere Behörden. Dann Gewissheit: Die Familie war quasi schon auf dem Weg zurück in den Kosovo. Alle Bemühungen, diesen Vorgang noch aufzuhalten, scheiterten. Der Kosovo gilt als sicheres Herkunftsland.

"Die Familie Kutllovci wurde von uns über ein Jahr betreut." Doch bei der Anhörung zum Asylantrag spielte der Unterstützerkreis keine Rolle. "Um das Engagement vor Ort zu erhalten, bedarf es einer Mitsprache der informierten und beteiligten Akteure", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Unterstützerkreises. Eine Entscheidung per Aktenlage entspreche nicht der Würde aller Beteiligten. "Gegen das konkrete Verfahren gegenüber Familie Kutllovci möchten wir aufs Schärfste protestieren. Auch Bürger des Kosovo genießen den Schutz des Grundgesetzes."

Es wird unter anderem auf die Schwangerschaft der Frau und die Nierenerkrankung des Mannes verwiesen. Außerdem erfolgte die Abschiebung in die Obdachlosigkeit, das Haus der Familie sei zerstört. Die Beteiligten fordern unter anderem eine erneute Prüfung des Falles und eine zukünftige Beteiligung lokaler Partner bei notwendigen Einzelfallentscheidungen zur Integration der Familien.

Was sagt die Landesdirektion Sachsen zu dem Fall? "Die Familie war seit mehreren Monaten vollziehbar ausreisepflichtig und hat die Möglichkeiten einer freiwilligen Rückreise nicht genutzt", teilt Sprecherin Mandy Taube mit. Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer seien grundsätzlich ausnahmslos abzuschieben. Eine Einbindung der Akteure vor Ort, wie beispielsweise den Unterstützerkreis, in den Vollzug einer Abschiebung, sei nicht vorgesehen. Mandy Taube verweist auf das Aufenthaltsgesetz, das sogar ausdrücklich verbietet, einen Abschiebetermin anzukündigen. Die Zentrale Ausländerbehörde bei der Landesdirektion Sachsen (ZAB) dürfe daher "in keinem Fall die abzuschiebenden Personen oder ihre Unterstützer vor Ort über geplante Abschiebungen vorab informieren". Hoffnungen, dass der Fall noch einmal geprüft wird, macht Mandy Taube den Betroffenen keine. "Es gibt keine Anhaltspunkte, dass bei dieser Abschiebung Vorkommnisse aufgetreten sind, die eine nochmalige Prüfung des Falls durch die ZAB angezeigt erscheinen lassen könnten."

Um der Familie in ihrer alten neuen Heimat den Start zu erleichtern, hat der Unterstützerkreis eine Spendenaktion organisiert. Es fehlt an allem: Wohnung, Essen, Geld, sagt Gabi Fritzsch. Via Facebook werde Kontakt gehalten. Die Familie ist derzeit getrennt bei Familienmitgliedern untergekommen. Ende offen.