Audi kracht in Traktor - verletzter Mann kommt ins Krankenhaus

erschienen am 28.09.2016



Falkenbach. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der S 222 zwischen der M√∂nchbadskreuzung und Falkenbach ist ein Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Informationen war der Audi-Fahrer gegen 10.30 Uhr in Richtung M√∂nchbadskreuzung unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Abzweig nach Falkenbach wollte er einen Traktor √ľberholen. Er √ľbersah dabei vermutlich, dass der Traktor samt Anh√§nger abbiegen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Zur Schadensh√∂he ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. (fp)