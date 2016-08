Ausstellung Ã¼ber Flucht und Vertreibung im Erzhammer

Ausstellung über Flucht und Vertreibung im Erzhammer

erschienen am 30.08.2016



Es hat schon für reichlich Diskussionen gesorgt, das Musikprojekt der Dresdner Sinfoniker unter dem Titel "Aghet". Das Wort stammt aus dem Armenischen und bedeutet Katastrophe. Eine solche haben die Sinfoniker in ihrem Projekt thematisiert: den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren. Die beiden Fotografen Christoph Püschner und Frank Schultze haben dazu die Ausstellung gestaltet: "Das nackte Leben. Flucht und Vertreibung im 21. Jahrhundert." Bevor das Projekt nun im November in die Türkei geht, gibt es lediglich noch eine Präsentation in Deutschland: im Erzhammer in Annaberg. Püschner und Schultze - beide Mitglied der Reportage-Agentur Zeitenspiegel - geben mit ihren Bildern Einblicke in die globalen Wanderungsbewegungen, die durch Terror, Krieg, Krisen oder Umweltkatastrophen ausgelöst wurden. "Ins Bild gesetzt werden zum Beispiel die Flucht vor Terrormilizen im Tschad oder anderen islamisch geprägten Ländern sowie der Exodus von Menschen durch Dürre oder unterschiedliche Krisen. Beispiele dafür sind Fotos aus Tschetschenien, Bosnien und dem Westjordanland, aus der Ukraine, Bangladesch und Kurdistan", vermittelt Stadtsprecher Matthias Förster einen Einblick in die Dokumentation.