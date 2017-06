Autofahrt in Annaberg-Buchholz endet an Hecke - drei Verletzte

erschienen am 12.06.2017



Annaberg-Buchholz. Entgegen erster Informationen sind bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Robert-Schumann-Straße (B 95) in Annaberg-Buchholz drei Personen verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Montagvormittag. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer versuchte gegen 21.15 Uhr in einer Kurve ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dabei geriet der Opel auf die Gegenfahrbahn, kippte am Bordstein um und kollidierte anschließend mit einer Hecke und einem Metallzaun. Das Auto blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt, seine drei Insassen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren hatten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt 4500 Euro.

Die B 95 in Fahrtrichtung Oberwiesental für anderthalb Stunden gesperrt. (fp)