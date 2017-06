Bärenstein: Toyota kracht gegen Garagenwand

erschienen am 15.06.2017



Bärenstein. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag ein Toyota gegen einen Garagenwand in Bärenstein gekracht. Nach ersten Informationen wollte der Fahrer den Toyota auf einem Parkplatz an der Waldstraße abstellen. Allerdings gelang ihm dies nicht und er fuhr mit seinem Pkw einen Hang hinunter und krachte schließlich gegen eine Garagenwand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (fp)