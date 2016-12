Beim Schmuck dominiert die Tradition

Wenn es um Weihnachten geht, macht den Erzgebirgern keiner etwas vor. Da darf der Baum auch gern mal etwas größer sein. Geschmückt wird individuell.

Von Antje Flath

erschienen am 24.12.2016



Annaberg-Buchholz. Stolze fünf Meter misst der Weihnachtsbaum, den der Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller in diesem Jahr in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden aufgestellt hat. Geschmückt ist er ausschließlich mit heimischer Holzkunst. Mehr als 1000 hölzerne Figuren hängen nach Verbandsangaben an dem Baum.

Heute Werbeplattform für moderne Schmuckstücke erzgebirgischer Holzkunst, ist diese Tradition des Baumschmückens fast 100 Jahre alt: 1919 bereits hatte Professor Albin Seifert von den Spielwarenfachschulen in Seiffen und Grünhainichen Dutzende Blätter mit ausgesägten, bildhaft bemalten oder ornamentalen Anhängern gezeichnet, weiß Konrad Auerbach, Leiter des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums in Seiffen. In den 1930er-Jahren sei dann erstmals die serielle Produktion hölzernen Baumschmuckes zu verzeichnen gewesen. Und Spielzeug aus Seiffener Produktion findet sich auch heute noch an manchem Baum - zum Beispiel an dem der Langs aus Frohnau. Seit etwa 40 Jahren gesellen sich die Stücke zum gläsernen Schmuck, der von den Großeltern übernommen wurde, verrät Dietmar Lang: eine schlichte, silberne Baumspitze, farblose transparente Glaskugeln unterschiedlicher Größe und exakte Silberfäden. Und auch das Anputzen des Baumes erfolgt traditionell erst am 23. oder sogar 24. Dezember. Und: "Während meine Frau in der Küche mit dem Kochen des Weihnachtsessens befasst ist, helfen die Enkeltöchter Lilly und Lina beim Baumschmücken. Dazu läuft immer Weihnachtsmusik im CD-Player", erzählt der bekannte Holzbildhauermeister.

Viele Erzgebirger fühlen sich der Tradition verpflichtet, wenn es um den eigenen Weihnachtsbaum geht. Ein echter muss es dann schon sein, das bestätigt auch Raimar Hartig aus Buchholz. Auch wenn die zahlreichen dienstlichen Verpflichtungen der Kantorenfamilie gerade in der Advents- und Weihnachtszeit wenig Zeit lassen, Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist für sie kein Weihnachten. Deshalb wird der Baum auch meist schon eher aufgestellt. Das Schmücken unterdessen ist bei den Hartigs Frauensache. Wenige Tage vor dem Fest erhält der Baum klassische Kugeln, einst geschenkte Kurrendefiguren und selbst gestalten Schmuck der Enkelkinder. Und deren Schar wächst von Jahr zu Jahr. "Das siebente ist unterwegs", verrät der Kantor. Und wenn dann alle um den festlich geschmückten Baum versammelt sind, gibt es jedes Jahr ein Familienfoto mit Weihnachtsbaum. Auch bei Familie Kropp aus Crottendorf wird immer Anfang Dezember ein echter Weihnachtsbaum geholt. Geschmückt wird er aber immer erst nach dem vierten Advent - traditionell in Silber, mit passenden Kugeln und Schleifen, sagt Dana Kropp.

Allerdings entscheidet sich manch einer auch für die künstliche Variante des weihnachtlichen Zimmerschmuckes. Selbst eingefleischte Traditionalisten wie Johannes Schönherr, besser bekannt als "Hammerhansel" - der weithin bekannte Museumsführer aus dem Frohnauer Hammer, der 2007 verstorben ist. Dietmar Lang, langjähriger Freund der Familie, kann sich noch gut an die "Eck" erinnern, die vom Hammerhansel jedes Jahr gestaltet wurde: mit einer kleinen Krippe und einem sparsam geschmückten Christbaum. In den letzten Jahren habe er allerdings eine künstliche Tanne bevorzugt: weil die "net dangelt, schnell waggereimt war un zim nächsten Weihnachten nischt kostet". (mit krom)