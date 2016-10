BergmÃ¤nnische Krippe soll ins rechte Licht gerÃ¼ckt werden

Bergmännische Krippe soll ins rechte Licht gerückt werden

Die Türen der Bergkirche in Annaberg-Buchholz sind seit Montag für Touristen verschlossen. Was in den kommenden Wochen dahinter so alles passiert, soll der Öffentlichkeit mit Beginn der Adventszeit präsentiert werden.

Von Thomas Wittig

erschienen am 13.10.2016



Annaberg-Buchholz. Der Fleischer ist die 35. und letzte Figur gewesen, die vor knapp einem Jahr die Bergmännische Krippe in der Annaberger Bergkirche St. Marien komplettiert hat. Jenes Projekt, von vielen als einzigartiges Meisterwerk der Holzbildhauerkunst bezeichnet, ist indes längst zu einem Magneten für Einheimische und Gäste der Kreisstadt geworden. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wird die Bergmännische Krippe, die das biblische Weihnachtsgeschehen in einer Bergbaulandschaft des 19. Jahrhunderts zeigt, in den nächsten Wochen neu inszeniert.

"Zurecht hatten in der Vergangenheit immer wieder Besucher kritisiert, dass die an sich tollen Figuren nicht wirklich professionell präsentiert werden", sagt Martin Lange, Verwaltungsleiter der Ev.-luth. Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz. Das soll nun geändert werden. Als erstes erhält dafür der Innenraum der einzigen bergmännischen Sonderkirche Sachsens bis hoch zur Empore einen neuen, weißen Anstrich. Wegen der Beheizung der Kirche sei im Laufe der Jahre doch allerhand Schmutz entstanden, der im Endeffekt dafür gesorgt habe, dass die Farbe der Wände von einem weißen Farbton weit entfernt war. Gleichzeitig werden auch die Vorbereitungen für eine ebenfalls neue Beleuchtung getroffen, die aber noch nicht in diesem Jahr installiert werden soll. "Im Moment ist so eine Art Raumbeleuchtung vorhanden. Perspektivisch sollen die Figuren beziehungsweise Figurengruppen einzeln angestrahlt werden - ähnlich eines Spots", sagt Lange. Dafür müssten jedoch mehr und andere Lampen installiert werden.

Außerdem sollen die etwa 1,20 Meter großen Holzfiguren entsprechend geordnet werden. "Bislang standen sie mehr oder weniger so, wie sie fertiggestellt wurden und einfach hintereinander auf einem viereckigen Kasten", so Lange. Mit der Neuinszenierung sei geplant, zusammengehörende Figuren auch zu einer entsprechenden Gruppe zusammenzustellen wie etwa die Nachtwächter, die dem Ratsherren und der Marktfrau etwas vom Geschehen in der Krippe berichten. "Nur so wird deutlich, welche Geschichte die einzelnen Figurengruppen erzählen", betont Lange. Dazu seien - ebenfalls später - noch neue Sockel geplant, auf denen die Figuren künftig thronen.

Das i-Tüpfelchen der neuen Präsentation aber soll die Hintergrundgestaltung werden. Dafür hat der Wiesaer Kunstmaler Günther Kreher drei Szenen aus dem Annaberg des 19. Jahrhunderts geschaffen: Markt, Malerwinkel und Oberstadt. "Als Vorlagen haben mir dabei alte Zeichnungen und Postkarten gedient", erzählt Kreher, der bereits alle 35 Holzfiguren der Bergmännischen Krippe bemalt hat. Seine drei Zeichnungen müssen nun noch auf Leinwand produziert und dabei entsprechend vergrößert werden, ehe sie in den nächsten Wochen Einzug in die Bergkirche halten können. Ziel ist es, die neuen Hintergründe am 1. Advent, spätestens aber zum Bergmannsadvent am 2. Advent der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die gesamte Umgestaltung ist eine gemeinsame Aktion von Kirche und Stadt - sowohl inhaltlich als auch finanziell. Laut Lange kalkuliere die Kirche mit 10.000 bis 15.000 Euro für das Vorhaben. Die Stadt steuert zunächst eine vierstellige Summe bei.