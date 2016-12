Bergparade: Im Takt der Trommeln

Zehntausende Gäste bestaunten am Sonntag die große Abschlussbergparade in Annaberg-Buchholz. Musikalisch angeführt wird sie traditionell vom Bergmusikkorps "Frisch Glück". Für die Musiker ein absoluter Höhepunkt.

Von Denise Märkisch

erschienen am 18.12.2016



Annaberg-Buchholz. Dutzende Auftritte haben Veit Nestler und Bernhard Schramm vom Bergmusikkorps (BMK) "Frisch Glück" in dieser Adventszeit schon hinter sich. Bergparaden, Konzerte, "Der Obersteiger" im Winterstein-Theater: Für die Musiker des Orchesters, das traditionell die große Abschlussparade in Annaberg-Buchholz anführt, gehört die Weihnachtszeit zu den stressigsten des Jahres. Insgesamt bringt es "Frisch Glück" zwischen Ende November und Anfang Januar auf bis zu 70 Auftritte, sagt Dirigent Jörg Küttner. Die Trommler sind oft mit von der Partie, manchmal stehen gleich mehrere Auftritte an einem Tag an. "Es ist eine stressige Zeit, die aber dennoch viel Spaß macht", sagt Bernhard Schramm. Der 29-Jährige spielt bei Paraden die große Trommel. Sein Kompagnon, gerade einmal elf Jahre alt, spielt die kleine Marschtrommel.

Auf den ersten Blick ein ungleiches Duo. Der eine groß und stämmig, der andere klein und zierlich. Doch die Liebe zur Musik verbindet sie. Am Sonntag waren wieder alle Augen auf sie, die anderen Orchester-Mitglieder und die mehr als 1000 Teilnehmer der Bergparade gerichtet. Für Veit Nestler und Bernhard Schramm ein besonderer Augenblick. "Draußen macht es einfach mehr Spaß", erzählt der Elfjährige. Nervosität kennen sie nicht. "Man läuft ja. Wenn man sich mal verspielt, ist man schnell wieder weg", sagt Bernhard Schramm und lacht. Für ihn gehören Bergparaden einfach zur Tradition im Erzgebirge dazu. Dennoch ist Schramm, der erst im Herbst vergangenen Jahres dem Orchester beitrat, nachdem er bereits in der Jugend Mitglied war, immer wieder überrascht, wie viele Menschen das Spektakel am Straßenrand verfolgen.

Immerhin kommen die Besucher auch bei Wind und Wetter, Regen und Sturm. Gleiches trifft natürlich auch auf die Musiker zu. Ohne Handschuhe und mehrere Schichten aus T-Shirt und Pullovern unter dem Habit geht es nicht, verrät Bernhard Schramm. Doch Temperaturen um die Null Grad wie am Sonntag, sind für seinen jungen Vereinsfreund Veit schon fast warm. Immerhin hat der Schüler, der mit vier Jahren sein erstes Schlagzeug bekam und seit sieben Jahren Mitglied beim BMK ist, auch schon bei deutlich kälteren Temperaturen getrommelt.

Doch auch wenn die Bergparade in Annaberg-Buchholz jedes Jahr den offiziellen Abschluss derartiger Veranstaltungen bildet, Feierabend haben die Mitglieder des BMK damit noch lange nicht. Die Jahresabschlusskonzerte am 27. und 28. Dezember im Erzhammer stehen noch an. Einen Tag später wird zudem "Der Obersteiger" aufgeführt. Doch die nächste Adventszeit kommt bestimmt. Und dann werden Veit Nestler und Bernhard Schramm noch etwas mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Der Grund: Sie sind zwei der Personen, die bei der fünfteiligen MDR-Doku, die seit einigen Wochen entsteht, im Fokus stehen. "Wir wollen eine Kleinstadt in der Weihnachtszeit zeigen", erklärt Heike Bittner von der Firma Meinwerk Filmproduktion, die im Auftrag des MDR den Blick hinter die Kulissen des weihnachtlichen Trubels in Annaberg wirft. Und da Musik dabei nicht fehlen darf, stieß sie auf "Frisch Glück" und auf die ungleichen Trommler. "Sie gehen super miteinander um, ein tolles Beispiel für die Kollegialität im Verein", sagt die Regisseurin. Das Team der Produktionsfirma war in den vergangenen Wochen bei vielen Auftritten dabei, fuhr im Bus mit, besuchte die Musiker privat. "Am Anfang war es ein bisschen komisch", sagt Veit Nestler. Aber inzwischen habe er sich an die Kamera gewöhnt. Bis zur fertigen Serie dauert es noch ein bisschen. Im Sommer wird geschnitten, sagt Heike Bittner. Der erste Teil wird am 30. November 2017 ausgestrahlt. Die Protagonisten bekommen das Ergebnis aber schon vorab gezeigt. Und noch während die Serie läuft, steht schon wieder die nächste Abschlussparade in Annaberg an.