Bezahlen mit dem Handy: So geht's im Erzgebirge

Nicht nur bei großen Ketten, sondern auch in kleinen Läden kann man auf Bargeld verzichten und die Rechnung mit dem Smartphone begleichen. Manche Händler wissen dies aber nicht.

Von Julia Keller

erschienen am 20.10.2016



Annaberg-Buchholz. Das Portemonnaie zu Hause lassen und mit dem Smartphone Lebensmittel, Kleidung und Übernachtungen bezahlen - laut einer Untersuchung des in Köln sitzenden EHI Retail Institutes ist die Verbreitung der Handyzahlung in Deutschland im vergangenen Jahr bereits weit fortgeschritten gewesen. Die "Freie Presse" hat recherchiert, wo es im Erzgebirge möglich ist und welche Probleme es gibt.

Große Ketten: Aral, Aldi, DM-Drogerien, McDonald's und Netto. Die meisten großen Ketten bieten die Möglichkeit, mit dem Handy zu bezahlen. Bei Edeka beispielsweise kann die Geschäftsführung jeder Filiale entscheiden, ob die Handyzahlung im Markt eingeführt wird oder nicht, sagt Hagen Schmutzler, Chef des Ehrenfriedersdorfer Edeka. Die technische Umsetzung erfolgt über ein kleines Computerprogramm auf dem Smartphone, eine sogenannte App (siehe Kasten). Seit rund zwei Jahren kann man bei Schmutzler Bargeld durchs Smartphone ersetzen. Genutzt werde das derzeit von wenigen Kunden, diese gehörten keiner bestimmte Altersgruppe an. Die erste Nachfrage nach der Technik sei gekommen, als an der Umsetzung im Laden noch gearbeitet wurde - gestellt wurde sie von einem Mann "der bestimmt über 50 war", sagt Schmutzler.

Kleine Einzelhändler: Bei den Buchläden "My Bookstore" in Marienberg und Olbernhau funktioniert das Bezahlen per Handy seit Anfang des Jahres über einen sogenannten NFC-Chip, der sich im Telefon befindet (siehe Kasten). Ob Kunden ihre Smartphones seitdem für diese Technik eingesetzt haben, weiß Unternehmensleiter Andreas Hahn nicht genau. "Wenn es genutzt wurde, dann höchstens ein-, zweimal." Das kontaktlose Zahlen mit Kredit- oder EC-Karte, das nach demselben Prinzip funktioniert, werde aber angenommen. Dabei hat Hahn die Erfahrung gemacht, dass diese Zahlweise schneller geht als Bar- oder normale Kartenzahlung.

Fahrkarten: Im RVE-Gebiet und im restlichen Gebiet des Verkehrsverbunds Mittelsachsen können Bus- und Bahnfahrer Einzelfahrscheine, 4-Fahrten-Karten sowie Tageskarten mit dem Handy kaufen. Dafür müssen sie sich bei www.HandyTicket.de registrieren und die gleichnamige App installieren.

Anbieter finden: Hat das Unternehmen eine eigene Bezahl-App, lassen sich darüber meist auch die teilnehmenden Filialen finden. Wird mit NFC und einem Mastercard-Konto bezahlt, lassen sich die Anbieter über die Mastercard-Internetseite finden - Visa bietet eine solche Suchfunktion nicht. Doch die Mastercard-Suche hat ihre Tücken: Das Hotel Ratskeller in Schwarzenberg wird etwa als Anbieter genannt. Geschäftsführer Jan Fuchs sagt aber: "Unser Kassensystem kann das grundsätzlich. Aber wir nutzen es nicht." Denn bei jedem Zahlvorgang falle eine Gebühr für den Gewerbetreibenden an. Außerdem sei Fuchs ein Bargeldverfechter. Gerrit Wirth, Chef der Annaberger Siebenhäuser-Apotheke ist sicher: Dass sein Unternehmen als Suchergebnis angezeigt wird, ist ein Fehler. "Es kann gut möglich sein, dass das Kassensystem die NFC-Zahlung kann, aber den dafür nötigen Scanner habe ich nicht", sagt er. Der Stollberger Juwelier Jörg Loos wird durch den Anruf der "Freien Presse" darauf aufmerksam, dass Handyzahlung vermutlich mit seiner Kasse möglich ist. Er kündigte an, sich nun damit zu beschäftigen und künftig Kunden diese Technik vorzuschlagen. Bei mehreren angerufenen Tankstellen wussten die Angestellten nicht, ob Handyzahlung bei Ihnen funktioniert, auch eine Filialleiterin war unsicher. Oft merkt der Kunde also erst vor Ort, ob sein Smartphone als Zahlungsmittel angenommen wird.