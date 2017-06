Biker stirbt bei Unfall in Jöhstadt

erschienen am 06.06.2017



Jöhstadt. Bei einem Unfall in Jöhstadt ist am Dienstag ein 43-Jähriger ums Leben gekommen. Der Biker befuhr mit seiner KTM die Annaberger Straße in Richtung Königswalde. In Höhe der Zufahrt zum Gewerbegebiet fuhr ein Opel in den fließenden Verkehr ein und wollte offenbar wenden. Dabei kollidierte der Opel mit der KTM. Der 43-Jährige wurde gegen einen stehenden Laster geschleudert. Er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 33-Jährige im Opel wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Im Einsatz waren neben einem Rettungshubschrauber auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die die Frau aus ihrem Fahrzeug befreiten. Anschließend brachte man sie in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war bis gegen 15 Uhr voll gesperrt. (fp)