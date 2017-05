Bildhauersymposium: Künstler zaubert mit Kettensäge einen Magier

erschienen am 27.05.2017



Scheibenberg. Traditionell zum verlängerten Himmelfahrtswochenende haben Holzbildhauer und Künstler vom Verein "Artzgebirg" zum Holzbildhauersymposium an den Füßen der Orgelpfeifen in Scheibenberg eingeladen. Wie im Vorjahr, als 5000 Besucher gezählt wurden, können Besucher bei freiem Eintritt wieder 30 Künstler aus Tschechien und Deutschland beim Entwerfen und Gestalten traditioneller und abstrakter Motive aus Holz und Stein bewundern.

Unter dem Leitthema: "NORD NORD OST - Das Reiseziel ist ungewiss ..." kommt vorrangig die Kettensäge zum Einsatz. Aber auch Steinmetze kann man bei ihrer Kunst bewundern. Das bei vielen Besuchern besonders beliebte "Speed Carving" findet am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr statt. Dabei arbeiten die Holzgestalter mit der Kettensäge - und zwar auf Zeit.

Das Rahmenprogramm für Jung und Alt sieht eine Strohhüpfburg vor. Der Pferdehof Scheibenberg ist mit seinen Pferden zum fröhlichen Ausritt vor Ort. Der Holzbildhauer Michael Rössel-Rothe aus Lauter bietet täglich ab 13 Uhr einen Schnitz-Schnupperkurs für Kinder (ab 8 Jahre) und Erwachsene an. (fp)