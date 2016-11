Brachen: Millionenkosten für Steuerzahler

Laut einer neuen Analyse verfügt Annaberg-Buchholz über 21 frühere Gewerbe-Immobilien, die seit Jahren ungenutzt dahin dümpeln. Viele davon verschandeln das Stadtbild. Und nicht nur das.

Von Thomas Wittig

erschienen am 22.11.2016



Annaberg-Buchholz. Das Jahr 2016 ist fast Geschichte. Die erste Generation seit der politischen Wende in Deutschland steht mitten im Leben. Die DDR hat sie nie kennengelernt. Dennoch wird auch diese Generation noch immer damit konfrontiert, denn die Geschichte ist noch nicht Geschichte. Das wird bei jedem Bummel durch die Kreisstadt deutlich. Nach wie vor "zieren" zahlreiche Brachen das Stadtbild, erinnern an Planwirtschaft und Kombinatswesen. Konkret sind es noch 21, geht aus einer aktuellen Analyse der Stadtverwaltung hervor. Und wenn diese so kurz vor Weihnachten einen Wunsch frei hätte, dann würde es all die städtebaulichen Missstände, wie sie Dagmar König vom Bauamt bezeichnet, schon morgen nicht mehr geben. Doch so einfach ist das nicht.

Der Abriss solcher einst gewerblich genutzten und seit Jahren leer stehenden Immobilien ist nicht billig. Seit dem Jahr 2003 hat die Kreisstadt bereits elf solcher Brachen dem Erdboden gleichgemacht. Das hat laut König rund 1,5 Millionen Euro verschlungen - Geld des Steuerzahlers. Und diese Summe wird noch einmal benötigt, um von den verbliebenen 21 Brachen wenigstens die sechs schlimmsten abzureißen. Das soll in den nächsten Jahren passieren. Weil das aber nicht ohne staatliche Bezuschussung funktioniert, hat der Stadtrat die Verwaltung schon einmal beauftragt, die entsprechenden Anträge auf Fördermittel zu stellen. Nur wenn es solche gibt, kann auch abgerissen werden. "Allein ist die Stadt nicht in der Lage, das zu stemmen", sagt König.

Bei den besagten Gebäuden besteht in der Regel Handlungsbedarf, da von ihnen ein hohes Gefährdungspotenzial für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Laut Dagmar König befinden sie sich teilweise in einem ruinösen baulichen Zustand und zudem an öffentlichen Verkehrsflächen. Hier und da seien bereits Decken im Inneren eingestürzt. Bei diesen sechs Objekten mit höchster Abrisspriorität - die Realisierung ist bis spätestens 2020 geplant - handelt es sich um: Max-Michel-Straße 4, Hans-Hesse-Straße 1, Hans-Witten-Straße 9-11, Hans-Witten-Straße 31, Geyersdorfer Hauptstraße 55 und Am Steigerwald 9/Karlsbader Straße 111. Drei dieser Immobilien befinden sich schon in städtischem Besitz, die übrigen drei sind noch privat. In diesen Fällen muss die Stadt die Anwesen zunächst erwerben. Auch das kostet Geld. Dazu sagt die Stadt ganz klar: "Die damit verbundenen Eigenmittel gehen zu Lasten anderer wichtiger Pflichtaufgaben".

"Das so zu machen, schmeckt niemandem im Stadtrat. Wir haben aber keine Alternative. Von den Eigentümern ist ein Abriss nicht zu erwarten. Die sind meist finanziell dazu nicht in der Lage oder gar nicht mehr auffindbar", sagt Stadtrat Frank Dahms (Die Linke). Auch Rat Hartmut Götzel (CDU) bezeichnet das Vorgehen der Stadt gegen Brachen als Notlösung. Eine andere, für Annaberg-Buchholz kostengünstigere sieht er nicht. "Deshalb stehe ich auch dahinter", sagt Götzel.

Neben dieser höchsten Prioritätsstufe in der Bestandsaufnahme der Brachen der Kreisstadt gibt es noch drei weitere Prioritäten. Und so finden sich ganz unten in der Liste "Brachen mit Sanierungspotenzial". Dahinein hat Dagmar König wegen ihres noch guten baulichen Zustandes die drei Objekte Bahnhofsplatz 1, Reischdorfer Weg 5 sowie Barbara-Uthmann-Platz 5 eingeordnet. Für die beiden letztgenannten Gebäude sei eine Umnutzung zu einem Wohngebäude denkbar, für das Objekt Reischdorfer Weg 5 gebe es sogar bereits einen Investor. Im Bahnhofsplatz 1 könne etwa eine Jugendherberge entstehen, die es in Annaberg-Buchholz noch nicht gibt, heißt es in dem Papier weiter.