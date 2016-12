Brand in Mehrfamilienhaus erschüttert Stadt

Ende August brach nachts ein Feuer am Neumarkt in Ehrenfriedersdorf aus. Zwölf Personen wurden verletzt, eine Bewohnerin sogar schwer. Laut Staatsanwaltschaft läuft das Ermittlungsverfahren noch.

Von Denise Märkisch Und Matthias Wetzel

erschienen am 30.12.2016



Ehrenfriedersdorf. Es war kurz nach vier Uhr morgens, als am 26. August dieses Jahres ein Mehrfamilienhaus am Neumarkt in Ehrenfriedersdorf brannte. Bewohnerin Karla Schubert (Name geändert) sitzt der Schrecken noch immer in den Gliedern. Sie war erst wenige Monate zuvor eingezogen. Es habe einen lauten Knall gegeben, erinnert sie sich. Kurz danach habe es auch schon an ihrer Tür geklingelt. Ein Nachbar stand davor und warnte die Seniorin. "Da kam auch schon der Qualm gezogen." In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.

Innerhalb weniger Minuten sei bereits die Feuerwehr vor Ort gewesen. "Sie haben Großes geleistet", sagt Karla Schubert. Sie selbst flüchtete sich über das Treppenhaus ins Freie, andere Bewohner taten es ihr gleich. Doch dieser Weg blieb für einige im zweiten Obergeschoss versperrt. Nur mithilfe der Drehleiter konnten sie gerettet werden.

Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ehrenfriedersdorf, Thum, Schönfeld und Geyer waren in jener Nacht im Einsatz. Die erste Priorität sei gewesen, die Menschen aus dem Haus zu bekommen, berichtete damals Einsatzleiter Alexander Heßmann. Sieben Trupps unter Atemschutz waren in dem Mehrfamilienhaus aktiv, um den Betroffenen zu helfen und das Feuer zu löschen. Eine Frau, eine Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde schwer verletzt. Sie hatte noch versucht, aus der Wohnung zu fliehen, doch sie kollabierte. Einsatzkräfte bargen sie schließlich. Elf weitere Personen mussten wegen Rauchgasvergiftungen in Krankenhäusern behandelt werden. Karla Schubert war auch darunter. Doch sie konnte schon nach wenigen Stunden die Klinik wieder verlassen. Da das Wohnhaus zunächst komplett gesperrt war, kam sie vorübergehend bei Verwandten unter. Auch die anderen Hausbewohner wohnten zwischenzeitlich bei Bekannten und Verwandten. Eine Notunterkunft stellte die Stadt mit Unterstützung des Vereins "Schwach und Stark" zur Verfügung. "Meine Wohnung war glücklicherweise nicht beschädigt", erzählt Karla Schubert. Andere, vor allem die Wohnung, in der es gebrannt hat und die darüberliegenden, traf es schlimmer.

Zur Brandursache konnte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart noch keine konkreten Angaben machen. Sie teilte auf Nachfrage lediglich mit, dass das Ermittlungsverfahren noch anhängig ist. Indes kehrten einige Mieter in das Haus zurück. Darunter auch Karla Schubert. Bereits Mitte September wurden die unbeschädigten Wohnungen wieder frei gegeben, erzählt sie. Seit jener Nacht hat sie aber immer eine Taschenlampe griffbereit. Doch auf den Ernstfall vorbereitet sein, könne man nicht. "Es war ein sehr großer Schreck, den man wirklich niemanden wünscht", sagt die Seniorin. Noch immer schreckt sie bei unbekannten Geräuschen hoch.