Bürgerentscheid stellt Novum im Kreis dar

Noch nie wurde seit der Verwaltungsreform 2008 versucht, auf diese Weise einen Bürgermeister abzuwählen. Das ist in Sachsen auch nicht einfach. Es gibt jede Menge Fallstricke.

Von Thomas Wittig

erschienen am 12.01.2017



Jöhstadt. Die Bergstadt schreibt am 19. März Geschichte. Seit Gründung des Erzgebirgskreises 2008 ist es das erste Mal, dass versucht wird, per Bürgerentscheid einen Bürgermeister abzuwählen. "Das gab es noch nicht", sagt Rico Ott, Referatsleiter Kommunalaufsicht des Landkreises. Bürgerentscheide anderen Inhalts - etwa zu Gemeindefusionen - haben indes schon stattgefunden. Seines Wissens nach acht an der Zahl. Die Hälfte habe erfolgreich geendet. Jedoch seien die Hürden in solchen Fällen auch deutlich niedriger, als bei der Abwahl eines Bürgermeisters, sagt Ott. Im Gespräch mit "Freie Presse" hat Rico Ott alles Wissenswerte zu diesem Thema zusammenfasst.

Der wichtigste Unterschied bei einem solchen Bürgerentscheid im Vergleich zu einer herkömmlichen Wahl ist, dass auf dem Stimmzettel eine Frage notiert ist, die man nur mit ja oder nein beantworten kann. Der Stimmzettel sieht kein Feld für Enthaltungen vor. Zudem ist der Bürgermeister, der normalerweise die Wahlbehörde verkörpert, von diesem speziellen Verwaltungsverfahren wegen seiner Befangenheit komplett ausgeschlossen.

Eine Briefwahl wird es auch bei dem Bürgerentscheid geben. Sie kann frühestens mit dem 27. Tag vor der Entscheidung starten. Grund: Bis dahin muss der Termin über den Bürgerentscheid bekannt gemacht sein. Somit können die Bürger ab dann auch ihre Wahlscheine beantragen.

Die Abwahl des Bürgermeisters ist gegeben, wenn die sogenannte doppelte Mehrheit erfüllt ist, erklärt Ott. Das bedeutet, es müssen zunächst mehr Ja- als Nein-Stimmen vorliegen. Und diese Mehrheit wiederum muss mindestens 50 Prozent der Abwahlberechtigten betragen. Bei den rund 2300 Jöhstädter Wahlberechtigten wären das 1150 Stimmen, die für eine Abwahl abgegeben werden müssten.

Wird dieses Quorum erreicht, ist der Bürgermeister mit dem Ablauf des Tages der offiziellen Feststellung durch den Gemeindewahlausschuss kein Bürgermeister mehr.

Widerspruch gegen den Bürgerentscheid kann der Bürgermeister selbst oder jeder andere Wahlberechtigte einlegen. Das muss innerhalb von einem Monat nach dem Entscheid passieren. Ein solcher Widerspruch hat aufschiebende Wirkung, sodass der Bürgermeister bis zur Klärung durch das Verwaltungsgericht weiter im Amt bleibt.

Als Verfahrensfehler, die einen solchen Bürgerentscheid ungültig machen können, gelten etwa Fristversäumnisse und fehlerhafte Bekanntmachungen. So reicht es nicht, den Bürgerentscheid in einem Schaukasten am Rathaus bekannt zu machen. Das muss im Amtsblatt passieren, sagt Ott.

Für eine Neuwahl nach erfolgter Abwahl des Bürgermeisters ist eine Frist von maximal vier Monaten vorgegeben. Für diese Zeit kann der stellvertretende Bürgermeister die Amtsgeschäfte übernehmen. Auch sei es möglich, dafür nach Entscheidung des Stadtrates einen sogenannten hauptamtlichen Amtsverweser zu bestellen.

Für den Wahlkampf, der im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid in Jöhstadt erwartet wird, gelte das Gebot der Sachlichkeit, betont Ott. Dahingehend halte er es für problematisch, wenn durch die städtischen Organe beispielsweise das Wappen der Stadt oder die üblichen Briefköpfe Verwendung finden würden.

Seine Bezüge erhält der Bürgermeister auch im Fall einer Abwahl bis zum Ende der Amtszeit, für die er gewählt ist, weiter. Das passiert in den ersten drei Monate nach der Abwahl in voller Höhe. Danach reduziert sich die Höhe der Bezüge auf 71,75 Prozent - entsprechend eines in den Ruhestand versetzten Beamten, sagt Ott.

Für Bürger in Sachsen ist die Hürde, ihr Gemeindeoberhaupt abzuwählen, im Vergleich zu anderen Bundesländern mit Abstand am höchsten. Nirgendwo sonst ist ein Quorum von 50 Prozent der Wahlberechtigten für eine Bürgermeisterabwahl erforderlich. Am niedrigsten liegt es mit nur 20 Prozent in Schleswig-Holstein. Im Nachbar-Freistaat Thüringen werden 30 Prozent gefordert.

Die Besonderheit beim Abwahlverfahren ist, dass nicht nur die abstimmenden Bürger eine Entscheidung abgeben, sondern auch die Wahlberechtigten, die nicht an die Urne treten. Sie stimmen automatisch - wenn auch indirekt - für den Verbleib des Amtsinhabers.