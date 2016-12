Colormat zeigt Fichtenfelser Dorfleben

Schienenwunder: Spätestens zur Adventszeit kommen sie ins Rampenlicht. Die "Freie Presse" stellt die Kleinsten, Schrägsten und Imposantesten vor.

Von Lothar Müller

erschienen am 09.12.2016



Mittelschmiedeberg. So ein Colormat - Farbfernseher aus DDR-Produktion der 1980er-Jahre - hat unbestritten eine zeitlos schöne Form. Rolf Wendler hat solch ein gutes Stück noch bei sich zu Hause stehen, allerdings beraubte sein Enkel das für die damalige Zeit hochmoderne Gerät seines gesamten technischen Innenlebens.

Dafür läuft aber jetzt ein einzigartiges Winterprogramm im Gehäuse der Flimmerkiste. Und auch das kann direkt am Fernseher oder mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Der Modellbahnexperte aus Mittelschmiedeberg hat eine richtige Miniaturbahn in das Gehäuse eingebaut. Personen- und Güterzüge fahren durch ein erzgebirgisches Weihnachtswunderland.

Eine zweigleisige Strecke bietet Abwechslung beim Fahrbetrieb und im kleinen idyllischen Ort um den Bahnhof mit dem passenden Namen "Fichtenfels" herrscht reges Dorfleben. Um sich den Wunsch eines solchen Kleinodes zu erfüllen, musste der gestandene H0-Edelbastler ausnahmsweise auf die Nenngröße Z, die ganze 6,5 Millimeter breit ist, ausweichen. Die Baugröße im Maßstab 1:220 ist so ziemlich das Kleinste, was die Modellbahnindustrie zu bieten hat. Bei einer Modellbahnschau der Preßnitztalbahn hatte dem 69-Jährigen ein Eigenbaumodell mit gar nur einer Spurweite von 4 Millimetern fasziniert. "Es reizte mich, mit so einer kleinen Nenngröße was zu machen", berichtet Rolf Wendler, der 41 Jahre als Elektriker gearbeitet hat und 28 Jahre davon Meister war.

Gesagt, getan. "Es hat allerdings sehr viel Mühe gemacht", gibt der Mittelschmiedeberger zu. Das lag nun nicht zuletzt auch daran, weil der Edelbastler, der sich seit seinem achten Lebensjahr mit Modellbahnen beschäftigt, auch wirklich nichts auf der Minianlage ausgelassen hat. Als Hintergrund dient ein Foto, das bei einer Skiwanderung der Wendlers entstanden ist. Lampen, Signale und sogar der Christbaum im Mittelpunkt des Dorfes fehlen nicht. Ganze 1,8 Millimeter groß sind die Birnen auf dem Baum. "Den hab ich selbst gebaut und einen ganzen Nachmittag daran gesessen", erinnert sich der erfahrene Elektriker an diese Piepselei.

Ach ja - und dann der Schnee: Mit matter und glänzender Acrylfarbe erhielt die Anlage samt den Felsen aus Purschaum ihr Winterkleid. Selbst die Akustik fehlt nicht. Mit lautem Fauchen und Stampfen geht die Dampflok auf Fahrt über die 60 mal 40 Zentimeter große Anlage. Die Geräusche hat der geschickte Rentner der Schallplatte "Von 01 bis 99" entnommen. Auf der heute noch gefragten Scheibe kommen viele Dampfloks von der Schnellzug- bis zur Schmalspurlok zu "Wort". Akribischer lässt sich so ein Kunstwerk wohl kaum gestalten.

Rolf Wendler bekam bei der Gestaltung seines Wintertraumes familiäre Unterstützung. Enkel Romario und Ehefrau Raina standen beim Vorhaben tatkräftig zur Seite. Die Wendlersche Fernsehermodellbahn ist ein echter Hingucker geworden. "Allerdings ist die Spur Z teilweise recht störanfällig", verrät der Experte. Dabei wartet er die Triebfahrzeuge sogar selbst und das nicht ohne kleine Pannen. "Einmal ist eine Feder von einer Lok heruntergefallen, da sind wir zur Suche in der Stube herumgekrochen", verrät er schmunzelnd.

Rolf Wendler ist Modelleisenbahner mit Leib und Seele. Gleichgesinnte aus ganz Deutschland und selbst aus dem Ausland geben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Denn: Auf seinem Grundstück betreibt er noch eine attraktive Gartenbahn, die aber derzeit Winterschlaf hält. Neben einem Winterdiorama im Hausflur befindet sich in einer Bodenkammer noch ein Schmuckstück von einer rund zwölf Quadratmeter großen H0-Anlage inklusive Schmalspurbahn. Die Bimmelbahn hat es dem rührigen eisenbahnbegeisterten Rentner ganz besonders angetan, denn schließlich dampfte unweit des Hauses einst die Preßnitztalbahn vorbei.

Auf der Anlage kann man sich ohne Übertreibung kaum sattsehen und hören. Schon der selbst gebaute zwölfständige Lokschuppen ist eine Augenweide. Die Kirchenglocken läuten, es gibt Schrankengeräusche und nicht zuletzt Ansagen durch den Bahnhofslautsprecher. "Ich bastele schon immer gerne, das ist wie eine Krankheit", schätzt der Modellbahner ein. Und längst nicht nur mit dem Eisenbahnvirus ist Rolf Wendler infiziert. Ein kleiner selbst gebauter mechanischer Weihnachtsberg schmückt neben verschiedenen Eigenbaupyramiden ebenfalls das Haus in Mittelschmiedeberg.