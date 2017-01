Das Schmiedefeuer erlischt - aber vielleicht nicht für immer

Egon Demmler hat sein Geschäft mit dem Jahreswechsel aufgegeben. Damit geht eine Ära in Crottendorf zu Ende. 1959 übernahm er gemeinsam mit seinem Cousin Roland Martin die Werkstatt von seinem Großvater. Und ein Enkel könnte es auch sein, der die Tradition irgendwann weiterführt.

Von Denise Märkisch

erschienen am 02.01.2017



Crottendorf. Rauchschwaden hängen in der Luft, Egon Demmler betrachtet das Feuer. So richtig will der Koks nicht brennen. Doch mit ein paar geübten Handgriffen bringt er die Flamme doch noch zum Lodern und legt ein Eisenwerkzeug in die Hitze, um es später mit dem Hammer bearbeiten zu können. An einer Wand hängen Hufeisen, an einer anderen sind Eisenringe montiert, an denen früher die Pferde für das Beschlagen angebunden wurden. Die ganze Schmiedewerkstatt an der Gerichtsstraße in Crottendorf versprüht den Charme der Vergangenheit. Kein Wunder: Immerhin sah es hier auch vor mehr als 100 Jahren schon so oder so ähnlich aus. Nur ein paar Maschinen, die zum Teil allerdings auch schon ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben, sind im Laufe der Jahre hinzugekommen.

Doch seit dem Jahreswechsel bleibt der Schmiedeofen aus. Egon Demmler hat seine Werkstatt aus Altersgründen aufgegeben. Auch die Gesundheit spiele nicht mehr so richtig mit. Die jahrzehntelange harte Arbeit fordert ihren Tribut. Mit 79 Jahren geht der Schmied aus Crottendorf in Rente und damit endet auch eine Ära. Immerhin reicht die Geschichte der Schmiede Jahrhunderte zurück. Zu Beginn war die Werkstatt an das Erbgericht gekoppelt, die Handwerker waren dessen Besitzern unterstellt. Der letzte Besitzer des Erbgerichts in Crottendorf war Carl Gottlob Maecke. Nachdem die alte Schmiede, die sich oberhalb des Mühlgrabens befand, abgebrannt war, ließ er eine neue an der heutigen Stelle errichten. Und nachdem Mitte des 19. Jahrhunderts das Erbgericht seine Bedeutung verloren hatte, wurde die Schmiede verkauft. 1858 übernahm sie der Mühlenbesitzer Carl Friedrich Heinz, ist in der Chronik des Hauses zu lesen. Dieser wiederum verpachtete sie an den Hufschmied Friedrich August Harnisch. Es ging noch ein bisschen hin und her, doch 1908 übernahm Schmiedemeister Franz Demmler, der Großvater von Egon Demmler, die Schmiede.

Eigentlich sollten die Geschäfte später an die nächste Generation übergehen. Doch zwei der Söhne von Franz Demmler, die beide Schmied gelernt hatten, fielen im Zweiten Weltkrieg. Also begann Egon Demmler 1951 im Alter von 14 Jahren eine Schmiedlehre. Er machte seinen Meister und übernahm 1959 gemeinsam mit seinem Cousin Roland Martin die Werkstatt. Zu Hochzeiten arbeiteten bis zu zehn Personen in der Schmiede. Sie machten Pflüge, Äxte und andere Werkzeuge wieder scharf, versorgten Pferde mit neuen Hufeisen, zogen Eisenbeschläge auf Holzräder auf. Vor allem Letzteres gehörte zu den anstrengenden Aufgaben. Doch auch das Pferdebeschlagen konnte tückisch sein, erzählt Egon Demmler. Einmal sei er quer durch den Raum geflogen, als eines der Tiere seinen Unmut kundtat. Passiert sei aber nicht Schlimmeres.

Die Entscheidung aufzuhören, ist erst vor wenigen Wochen gefallen, erzählt Tochter Ute Ehmig. Die Arbeit habe ihren Vater in den vergangenen Monaten immer mehr angestrengt. Zeit für einen Schlussstrich. Doch so endgültig, wie es sich im ersten Moment anhört, ist das Ganze vielleicht gar nicht. Denn die Geschichte könnte sich wiederholen. Die Tochter von Egon Demmler wird die Schmiede nicht weiterführen. Ihr 18-jähriger Sohn Lukas spiele allerdings mit dem Gedanken, nach dem Abitur in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten. Und vielleicht wird das Feuer im Schmiedeofen dann eines Tages doch noch einmal entfacht. Immerhin musste die Schmiede schon einmal auf die übernächste Generation warten.