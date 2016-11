Der Kampf der Hebammen

Von 2002 bis 2016 haben sich die Prämien für die Haftpflichtversicherung mehr als verzehnfacht. Viele Geburtshelferinnen haben mittlerweile aufgegeben, andere halten trotz höherer finanzieller Belastungen durch. Ein Besuch im Geburtshaus Annaberg.

Von Denise Märkisch

erschienen am 10.11.2016



Annaberg-Buchholz. Im Eingangsbereich des Geburtshauses "Glühwürmchen" hängt die Baby-Galerie. Hunderte drollig dreinblickende Kinder empfangen den Besucher. Mehr als 500 Babys haben im Geburtshaus seit der Gründung 2007 das Licht der Welt erblickt. In diesem Jahr, so deutet es sich an, werden so viele Jungen und Mädchen wie noch nie in dem Haus an der Straße der Einheit in Annaberg-Buchholz auf die Welt kommen.

Auf der einen Seite scheint der Bedarf an Alternativen zur klassischen Klinikgeburt also zu steigen, was auch an den allgemein steigenden Geburtenzahlen liegt. Auf der anderen Seite wird es den freiberuflichen Hebammen aber immer schwerer gemacht, ihre Arbeit vor, während und nach der Geburt auszuüben. Vor allem die finanziellen Belastungen aufgrund enorm gestiegener Haftpflichtprämien sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen. Laut Angaben des Deutschen Hebammenverbandes haben sich die Prämien zwischen 2002 und 2016 verzehnfacht. "Wir zahlen jetzt etwa 6800 Euro", sagt Tamar Küchler, Gründerin des Annaberg-Buchholzer Geburtshauses. Das heißt, jede der fünf geburtshilflichen Hebammen zahlt das pro Jahr. Und im kommenden Jahr werden die Prämien weiter steigen.

Zwar erhalten die freiberuflichen Hebammen einen Sicherstellungszuschlag von den Krankenkassen, dieser umfasst derzeit laut Angaben des Netzwerkes der Geburtshäuser etwa zwei Drittel der Haftpflichtversicherungsprämien. Davon profitieren laut Isabelle Rosa-Bian vom Netzwerk vor allem Hebammen, die pro Jahr relativ wenig Geburten haben. Doch gelöst ist das Problem damit nicht, sagen Tamar Küchler und ihre Kolleginnen.

Um ihren Traumberuf auszuüben, nehmen die Hebammen vieles in Kauf. Überstunden zählen die Glühwürmchen-Hebammen schon lange nicht mehr, und ihren Stundenlohn wollen sie auch nicht ausrechnen - zu gering, zu ernüchternd würde das Ergebnis ausfallen. "Das es uns überhaupt noch gibt, ist ein Wunder", sagt Tamar Küchler. Doch zu tun gebe es genug. Im Annaberger Geburtshaus übersteigt die Nachfrage das Angebot. "Wir könnten locker noch zwei Hebammen brauchen." Doch es gibt einfach zu wenige Hebammen, die sich dem Stress, der Verantwortung und dem finanziellen Druck stellen. Umso mehr freut es Tamar Küchler, dass im Oktober eine neue freiberufliche Hebamme im Geburtshaus angefangen hat. Für die 24-jährige Gabriele Stopp ist der Beruf Berufung. Schon mit 14 Jahren habe sie Hebamme werden wollen. Eine Geburt von Beginn an begleiten zu können - ohne bei Schichtwechsel den Platz zu räumen -, sei einfach wunderbar, erzählt die Crottendorferin. Nichtsdestotrotz weiß auch sie bereits, dass es nicht einfach wird. Und auch ihre neuen Kolleginnen haben alle schon mal ans Aufhören gedacht, geben sie zu.

Doch wie schafft man es, nicht aufzugeben? "Wir sind ein sehr gutes Team", sagt Sandra Thamm. Würde jeder für sich allein kämpfen, wäre es nicht zu machen, sind sich die Frauen einig. Hat eine der Fünf mal zu wenig Geburten oder ist eine andere völlig überlastet, helfen sie sich gegenseitig. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sind so weniger problematisch. Und: Sie arbeiten jetzt deutlich mehr, bei weniger Verdienst. "Es funktioniert, weil wir uns helfen", erklärt Adele Reuther. Sie fordert aber deutlich mehr Anerkennung für die wichtige und verantwortungsvolle Arbeit, die Hebammen in und außerhalb von Geburtshäusern leisten. "Frauen haben die freie Wahl des Geburtsortes, wir bieten eine Alternative", erklärt Tamar Küchler. Damit es diese Alternative auch künftig noch gibt, muss sich dringend etwas ändern. Die Übernahme der Berufshaftpflichtversicherung wäre ein Anfang. Zudem fordern sowohl der Deutsche Hebammenverband, das Netzwerk der Geburtshäuser als auch die Glühwürmchen-Hebammen einen Fonds, der bei Schäden einspringt. "Die Einzelbelastung der Hebammen ist damit bei Weitem nicht so hoch, wie es jetzt der Fall ist", sagt Isabelle Rosa-Bian. Doch eigentlich gehöre prinzipiell nicht die Hebamme versichert, sondern die Geburt an sich.

Wie weiter? Eine Antwort darauf haben Tamar Küchler und ihre Kolleginnen nicht. Sie wünschen sich ein Umdenken, mehr Beachtung, mehr Geld. "Die Wertschätzung aus finanzieller Sicht ist schlimm", sagt Adele Reuther. Doch ans Aufgeben denken sie nicht. Sie arbeiten weiter, Stunde um Stunde, um Kindern den richtigen Weg in diese Welt zu zeigen. Hebamme sein sei schließlich mehr als ein Job.