Deutscher Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im Erzgebirge

erschienen am 25.12.2016



Annaberg. Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag vor orkanartigen Böen in Teilen des Erzgebirgskreises gewarnt, die eine Geschwindigkeit von 105 bis 115 km/h erreichen können.

Die Warnung gilt zunächst bis 21 Uhr. Betroffen sind Gebiete in Höhenlagen um die 1000 Meter. (fp)