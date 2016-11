Edelbastler funktioniert Fernsehgerät in Modellbahn um

Schienenwunder: Spätestens zur Adventszeit kommen sie ins Rampenlicht. "Freie Presse" stellt die kleinsten, schrägsten und imposantesten vor.

Von Lothar Müller

erschienen am 21.11.2016



THUM. "Endlich mal ein ordentliches Fernsehprogramm, das sich sehen lassen kann." So oder ähnlich wird Markus Ihle mit seiner Modellbahn öfters auf Modellbahnausstellungen begrüßt. Und das obwohl immer wieder die gleiche "Sendung" läuft. Dafür aber mit zwei Zügen, die abwechselnd durch eine romantische, liebevoll gestaltete Landschaft rollen. Eine Modellbahn im Fernsehgehäuse, das ist nicht neu, aber immer wieder imposant anzuschauen.

Markus Ihle, Ehefrau Annett und Sohn Moritz haben das Diorama vor vier Jahren gemeinsam gestaltet. "Es ist also eine echte Familienanlage", so der Vater. Auf die Idee dazu kam der 42-Jährige, als er ein solches Schmuckstück gesehen und unter die Lupe genommen hatte. Daraufhin wurde er regelrecht zum Basteln animiert. Aber ein Fernsehgerät musste her. Und Markus Ihle hatte Glück, denn der Fund eines entsprechenden Gehäuses war tatsächlich reiner Zufall. Das fand sich nämlich völlig verstaubt in der Scheune der Schwiegereltern. Doch so einfach war es mit der Zweckentfremdung dann doch nicht. Der Schwiegervater des Modellbauers wollte das nostalgische Teil eigentlich in einen Vogelkäfig umfunktionieren. Dieses Vorhaben musste ihm der Bastler erst einmal ausreden. Das Gehäuse allein hat schon Seltenheitswert. Der Fernseher ist ein echter Oldie und stammt aus dem Jahr 1957. "Allerdings waren keine Drehknöpfe mehr dran, die hätte man gleich mit verwenden können", so der Modellbahner, der Mitstreiter bei der IG Thumer Netz ist. Auf 60 mal 60 Zentimetern in der Spur N, sprich im Maßstab von 1:160, fahren die Züge ihre Runden. Auch ein Kreuzungsgleis auf dem Bahnhof gibt es. Eine Zeitschaltuhr sorgt für einen geordneten Betrieb. Häuser, Bäume, Felsen, Modellautos und sogar ein Holzhaufen zieren die filigrane Modelllandschaft, die von einem passenden Hintergrund eingerahmt wird. Die Platte wurde natürlich außerhalb des Fernsehers gestaltet und lässt sich einfach einschieben.

Ein Jahr mit Unterbrechungen hat die Familie an der Minianlage gewirkt. Sohn Moritz, der ganz stolz auf das Kleinod ist, hat den Gras-Master bedient. "Der Vati hat vor allem die Elektrik gemacht, und die Mutti hat sich um die feinen Landschaftsdetails gekümmert und dabei auch Blumen gepflanzt", verrät der 14-Jährige, auf den längst der Eisenbahnvirus seines Vaters übergesprungen ist. Eine große Planung für das Diorama gab es vorher nicht. "Die Gestaltung hat sich beim Bau nach und nach ergeben", so Markus Ihle. Fest stand nur, dass es ein romantisches Motiv werden sollte, was der "Brigade" wirklich ausgezeichnet gelungen ist.

Ihr Werk genießt die Familie heute immer noch, findet das "Fernsehprogramm" immer wieder interessant. Und Besucher des Eisenbahnzimmers der Ihles können sich ohnehin nicht sattsehen. Zwei weitere N-Anlagen ziehen die erstaunten Blicke auf sich. "Die eine darf auch Opa Dieter bedienen", meint Moritz schmunzelnd. Vater Markus Ihle, der seit Kindesbeinen mit dem Modellbahnbau verwachsen ist, plant indes schon das nächste "Fernsehprogramm". Das Internet macht's möglich. Der Thumer verrät, dass er über Kleinanzeigen in Brand-Erbisdorf ein weiteres Fernsehgehäuse erstanden hat. Damit steht dem Bau einer weiteren "Fernsehminiaturlandschaft" nichts im Wege. Wie die ganze Anlage aussehen soll, weiß Markus Ihle noch nicht so richtig. Aber eines ist so gut wie sicher: Dieses Mal soll es ein ansprechendes Wintermotiv werden.

Leseraktion In der Weihnachtszeit stellt die "Freie Presse" außergewöhnliche Modellbahnen der Erzgebirger vor, die sich in Form, Aufbau oder Größe von anderen abheben. Vorschläge mit einer kurzen Beschreibung können Sie in der Redaktion telefonisch oder per E-Mail einreichen.

red.annaberg@freiepresse.de