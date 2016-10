Ein Ehepaar, zwei Herbergen und niemals Feierabend

Sabine und Andreas Schuricht sind Jugendherbergseltern mit Leib und Seele. Auch privat lässt sie das Thema nicht los.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 15.10.2016



Grumbach/Neudorf. "Getrennt marschieren - vereint schlagen", so könnte das Motto von Sabine und Andreas Schuricht lauten. Denn das Ziel ihres "Kampfes" sind zufriedene Gäste. Seit Jahren schlägt das Herz der beiden Neudorfer für ihre Jugendherberge. Nur mit einer kleinen Besonderheit: Jeder betreut seine eigene. Sabine ist Leiterin der Umwelt-Jugendherberge in Grumbach, ihr Mann Andreas ist nur wenige Täler entfernt Herbergschef in Neudorf. Dass jeder sozusagen sein eigenes Haus betreibt, sehen die Schurichts als Vorteil. "Jeder von uns hat seine Schwächen und Stärken. Und bei vielen Aufgaben ergänzen wir uns großartig", sagt Andreas. Alles, was zum Beispiel mit Küche und Kochen zu tun habe, sei nicht gerade seine Stärke. Zum Glück habe er mit seiner Frau eine Expertin für solche Fragen an der Seite, sagt er und lacht. Und Sabine ergänzt, dass sie sich bei technischen Fragen lieber auf ihren Mann verlässt. Mit Klischees ist das so eine Sache, manchmal stimmen sie eben doch.

Aber auch abseits solch profaner Fragen wie Schnitzel braten und Schlösser reparieren ergänzt sich das Duo. "Mein Mann ist eher der Kreative von uns beiden, wohingegen ich die Perfektionistin bin", erklärt Sabine. So stammte die Idee für die sogenannten "BIOnierlager", in denen Kinder und Jugendliche bei ihrem Herbergsaufenthalt die Natur des Erzgebirges entdecken, von Andreas Schuricht. Die genaue Durchführung und Erarbeitung des Konzeptes lag dagegen in den Händen seiner Frau.

Ihre jeweils eigenen Herbergen betreiben die Schurichts seit 2009. Aber auch schon vorher konnten sie Erfahrungen bei der Leitung eines solchen Hauses sammeln. Andreas Schubert ist seit fast 20 Jahren im Sächsischen Jugendherbergsverband. 1997 übernahm der studierte Elektroingenieur als Quereinsteiger seine erste Jugendherberge in Tharandt. In jener Zeit lernte er auch Sabine kennen. "Ich war damals noch in Chemnitz, sodass wir sehr lange eine Fernbeziehung führten." Das sollte sich bald ändern, denn 2001 wurde ein neuer Chef für die Jugendherberge Oberoderwitz in der Oberlausitz gesucht.

Für die beiden ein glücklicher Umstand: Andreas und Sabine bewarben sich zusammen und bekamen den Zuschlag. Ziemlich schnell merkte Sabine, dass ihr die neue Aufgabe Spaß machte. "Das Schönste für mich an diesem Beruf ist der Kontakt und der Austausch mit den Gästen. Ich habe meinen Traumjob gefunden!" Für Ehemann Andreas wiederum ist es schön zu sehen, wie die Gäste den Aufenthalt in den Herbergen und der Natur genießen. "In einer Jugendherberge herrscht ein ungezwungener kameradschaftlicher Umgang untereinander. Gerade deswegen kommen viele Gäste hier her." Das bestätigten ihm immer wieder Urlauber. "Und wenn die Gäste zufrieden sind, dann sind wir es auch."

Natürlich sei nicht immer alles eitel Sonnenschein. "Wenn man solch ein Haus leitet, hat man eigentlich nie Feierabend. Wir sind rund um die Uhr da. Da muss man schon extrem flexibel sein", sagt Schuricht. Von Buchhaltung über Reparaturen bis zu Einsätzen am Kochtopf sei alles dabei. Auch freie Wochenenden oder Feiertagsausflüge seien praktisch unmöglich. Ostern, Pfingsten oder Himmelfahrt ist das Haus meistens rappelvoll.

Und manchmal kann der Job auch ganz schön stressig werden, zum Beispiel wenn mehrere Schulklassen durch das Haus schwirren. "Da gibt es schon mal Situationen, in denen man Nerven wie Drahtseile braucht", sagt Andreas. Und selbst wenn die Schurichts nach Hause kommen, kreisen die Gespräche meist um ihr Lieblingsthema. "Das Schöne dabei ist, dass wir beide wissen, um was es geht. Das ist eben unsere Welt", sagt Sabine und lacht.

Wer das ganze Jahr über Urlauber betreut, braucht natürlich auch selbst mal Urlaub. In den ruhigeren Tagen zwischen Herbst- und Wintersaison zieht es die beiden Neudorfer weit in die Welt hinaus. Norwegen, Neuseeland oder Afrika heißen dann die Ziele. Aufenthalte in Jugendherbergen stehen dabei eher nicht auf dem Programm. "Am liebsten übernachten wir im Caravan oder in kleinen Pensionen, manchmal sogar im Zelt", sagt Andreas.